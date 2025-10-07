HPU AE Recruitment 2025: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी, लाखों में होगी मंथली सैलरी; जानें आवेदन प्रोसेस और जरूरी योग्यता

HPU AE Recruitment 2025: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी हासिल करने का शानदार मौका है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
HPU AE Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं और भर्ती निकलने के लिए बेसब्री से इंतजार भी है तो आपके लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, सरकारी कंपनी में कई भर्ती निकली है जहां आप आवेदन कर सकते हैं. नौकरी लग जाने पर हर महीने लाखों रुपये सैलरी भी मिलेगी. हरियाणा पावर यूटिलिटीज (HPUs) ने भर्ती निकाली है. असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रोसेस को अपना सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसके लिए किन योग्यताओं की जरूरत है और आवेदन प्रोसेस क्या है?
कब से कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
एचपीयू की असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2025 है. 29 सितंबर से ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) में अलग-अलग विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती की जाएगी. मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल कैडर में असिस्टेंट इंजीनियर पद की भर्ती होगी.
बिना परीक्षा की होगी भर्ती
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल कैडर में असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए कोई एग्जाम देना नहीं पड़ेगा. GATE स्कोर के आधार पर चयन किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जिनका गेट स्कोर समान होगा तो उनमें से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का पहले चयन किया जाएगा.
किन योग्यता की जरूरत?
कितनी है आवेदन फीस?
कितनी होनी चाहिए सैलरी?
असिस्टेंट इंजीनियर पद पर नौकरी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को लेवल-09 के अनुसार सैलरी मिलेगी. प्रति माह 53,100 रुपये से 1,67,800 रुपये सैलरी मिलेगी.
कैसे करें आवेदन?
