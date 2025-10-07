Advertisement
HPU AE Recruitment 2025: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी, लाखों में होगी मंथली सैलरी; जानें आवेदन प्रोसेस और जरूरी योग्यता

HPU AE Recruitment 2025: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी हासिल करने का शानदार मौका है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 08:10 AM IST
HPU AE Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं और भर्ती निकलने के लिए बेसब्री से इंतजार भी है तो आपके लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, सरकारी कंपनी में कई भर्ती निकली है जहां आप आवेदन कर सकते हैं. नौकरी लग जाने पर हर महीने लाखों रुपये सैलरी भी मिलेगी. हरियाणा पावर यूटिलिटीज (HPUs) ने भर्ती निकाली है. असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रोसेस को अपना सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसके लिए किन योग्यताओं की जरूरत है और आवेदन प्रोसेस क्या है?

कब से कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

एचपीयू की असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2025 है. 29 सितंबर से ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) में अलग-अलग विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती की जाएगी.  मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल कैडर में असिस्टेंट इंजीनियर पद की भर्ती होगी.

बिना परीक्षा की होगी भर्ती

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल कैडर में असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए कोई एग्जाम देना नहीं पड़ेगा. GATE स्कोर के आधार पर चयन किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जिनका गेट स्कोर समान होगा तो उनमें से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का पहले चयन किया जाएगा.

किन योग्यता की जरूरत?

  • किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री जरूरी.
  • न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक से पास होना जरूरी.
  • GATE-2022 से लेकर GATE-2025 परीक्षा में पास वाले योग्य
  • न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 42 साल
  • मास्टर इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी योग्य

कितनी है आवेदन फीस?

  • सामान्य वर्ग के लिए 590 रुपये
  • महिला समेत अन्य वर्ग के लिए 148 रुपये

कितनी होनी चाहिए सैलरी?

असिस्टेंट इंजीनियर पद पर नौकरी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को लेवल-09 के अनुसार सैलरी मिलेगी. प्रति माह 53,100 रुपये से 1,67,800 रुपये सैलरी मिलेगी.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले एचपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट- hvpn.org.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर Recruitment सेक्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें.
  3. यहां लेटेस्ट भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. लिंक पर क्लिक के साथ आवेदन पत्र सामने खुल जाएगा.
  5. मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें और जो भी पूछा जाए जानकारी प्रदान करें.
  6. दस्तावेज के तौर पर 10वीं-12वीं, ग्रेजुएशन और गेट स्कोर संबंधित डिटेल्स साझा करें.
  7. पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को स्कैन कर अपलोड कर दें.
  8. कैटेगरी के अनुसार शुल्क जमा कर दें और फिर फॉर्म भी सबमिट कर दें.
  9. आखिर में फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल दें और इसे डाउनलोड भी कर लें.

ये भी पढ़ें- UPSC CDS 2 Result 2025: जल्द यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा का रिजल्ट हो सकता है जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक

