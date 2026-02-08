HSSC Recruitment 2026: रोजगार का बड़ा अवसर! ग्रुप-C के 4220+ पदों पर बंपर वैकेंसी, 9 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू

HSSC Recruitment 2026 Notification: देश के लाखों युवाओं का सपना सरकारी नौकरी पाने का होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका सामने आया है. दरअसल, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने ग्रुप-C के कुल 4,227 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल, 09 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर लिंक एक्टिव होने के बाद तय लास्ट डेट की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 4,227 पदों पर निकली वैकेंसी-

डिपार्टमेंट पोस्ट संख्या ESI हेल्थ केयर MPHW (F) 20 पद हेल्थ MPHW (F) 595 पद हेल्थ MPHW (M) 700 पद ESI हेल्थ केयर स्टाफ नर्स 20 पद हेल्थ नर्स 20 पद DMER नर्स 1,475 पद हेल्थ सिस्टर ट्यूटर 12 पद हेल्थ रेडियोग्राफर 99 पद DMER रेडियोग्राफर 32 पद ESI हेल्थ केयर डिस्पेंसर आयुर्वेदिक 03 पद हेल्थ डाइटिशियन 22 पद HAFED जूनियर इंजीनियर (सिविल) 05 पद हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड(HPGCL).पंचकुला (PKL) जूनियर इंजीनियर (सिविल) 23 पद HSIIDC असिस्टेंट मैनेजर (IA) 08 पद पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन (PHC) जूनियर इंजीनियर (सिविल) 15 पद टाउन & कंटरी प्लानिंग जूनियर इंजीनियर (सिविल) 06 पद फॉरेस्ट फॉरेस्ट गार्ड 779 पद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जूनियर इंजीनियर (हॉर्टिकल्चर) 16 पद हरियाणा स्टेट वेअरहाउसिंग कॉपरेशन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 73 पद कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर (हॉर्टिकल्चर) 01 पद पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन (PHC) जूनियर इंजीनियर(हॉर्टिकल्चर) 01 पद DMER जूनियर इंजीनियर(हॉर्टिकल्चर) 03 पद हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL).पंचकुला (PKL) तकनीशियन (इंस्ट्रूमेंटेशन & कंट्रोल) हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL).पंचकुला (PKL) - 07 पद 07 पद हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL).पंचकुला (PKL) प्लांट अटेंडेंट (इंस्ट्रूमेंटेशन & कंट्रोल) 10 पद लेबर लीगल असिस्टेंट 02 पद HSIIDC लीगल असिस्टेंट 02 पद माइंस & जूलॉजी लीगल असिस्टेंट 02 पद

