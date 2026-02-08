HSSC Recruitment 2026: रोजगार का बड़ा अवसर! ग्रुप-C के 4220+ पदों पर बंपर वैकेंसी, 9 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू

HSSC Recruitment 2026 Vacancy: हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने ग्रुप-C के कुल 4,227 पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर 09 फरवरी, 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
HSSC Recruitment 2026 Notification: देश के लाखों युवाओं का सपना सरकारी नौकरी पाने का होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका सामने आया है. दरअसल, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने ग्रुप-C के कुल 4,227 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल, 09 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर लिंक एक्टिव होने के बाद तय लास्ट डेट की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.
इन 4,227 पदों पर निकली वैकेंसी-
|डिपार्टमेंट
|पोस्ट
|संख्या
|ESI हेल्थ केयर
|MPHW (F)
|20 पद
|हेल्थ
|MPHW (F)
|595 पद
|हेल्थ
|MPHW (M)
|700 पद
|ESI हेल्थ केयर
|स्टाफ नर्स
|20 पद
|हेल्थ
|नर्स
|20 पद
|DMER
|नर्स
|1,475 पद
|हेल्थ
|सिस्टर ट्यूटर
|12 पद
|हेल्थ
|रेडियोग्राफर
|99 पद
|DMER
|रेडियोग्राफर
|32 पद
|ESI हेल्थ केयर
|डिस्पेंसर आयुर्वेदिक
|03 पद
|हेल्थ
|डाइटिशियन
|22 पद
|HAFED
|जूनियर इंजीनियर (सिविल)
|05 पद
|हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड(HPGCL).पंचकुला (PKL)
|जूनियर इंजीनियर (सिविल)
|23 पद
|HSIIDC
|असिस्टेंट मैनेजर (IA)
|08 पद
|पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन (PHC)
|जूनियर इंजीनियर (सिविल)
|15 पद
|टाउन & कंटरी प्लानिंग
|जूनियर इंजीनियर (सिविल)
|06 पद
|फॉरेस्ट
|फॉरेस्ट गार्ड
|779 पद
|हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
|जूनियर इंजीनियर (हॉर्टिकल्चर)
|16 पद
|हरियाणा स्टेट वेअरहाउसिंग कॉपरेशन
|जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट
|73 पद
|कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड
|जूनियर इंजीनियर (हॉर्टिकल्चर)
|01 पद
|पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन (PHC)
|जूनियर इंजीनियर(हॉर्टिकल्चर)
|01 पद
|DMER
|जूनियर इंजीनियर(हॉर्टिकल्चर)
|03 पद
|हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL).पंचकुला (PKL)
|तकनीशियन (इंस्ट्रूमेंटेशन & कंट्रोल) हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL).पंचकुला (PKL) - 07 पद
|07 पद
|हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL).पंचकुला (PKL)
|प्लांट अटेंडेंट (इंस्ट्रूमेंटेशन & कंट्रोल)
|10 पद
|लेबर
|लीगल असिस्टेंट
|02 पद
|HSIIDC
|लीगल असिस्टेंट
|02 पद
|माइंस & जूलॉजी
|लीगल असिस्टेंट
|02 पद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से संबंधित पद अनुसार 12वीं/ग्रेजुएशन/मास्टर की डिग्री या डिप्लोमा के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए. जो इस प्रकार है-
MPHW (F) - 10+2 + ANM ट्रेनिंग कोर्स
MPHW (M) - 10+2 + मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग
स्टाफ नर्स/नर्स - B.Sc (ऑनर्स) नर्सिंग/B.Sc (पोस्ट वाइज) नर्सिंग/ जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा के साथ वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग
रेडियोग्राफर - साइंस विषय के साथ 10+2 + रेडियोग्राफी में B.SC या रेडियोग्राफी में 3 वर्षीय डिप्लोमा
डिस्पेंसर आयुर्वेदिक - यूपी वैद्य या आयुर्वेदिक फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ 10+2 (PCB)
डाइटिशियन - M.Sc. डायटेटिक्स या B.Sc होम साइंस और डायटीशियन में डिप्लोमा
फॉरेस्ट गार्ड - 10+2 या समकक्ष + शारीरिक मानक (ऊंचाई: पुरुष 168 सेमी, महिला 155 सेमी)
जूनियर इंजीनियर (सिविल) - सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech
जूनियर इंजीनियर (हॉर्टिकल्चर) - एग्रीकल्चर (हॉर्टिकल्चर) में B.Sc या or मैट्रिक + बागवानी में डिप्लोमा और अनुभव
लीगल असिस्टेंट - L.L.B. डिग्री + एक्सपीरिएंस
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 42 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 23.02.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. जो इस प्रकार है-
SC/ST - 05 साल
BC (BCA/BCB) - 05 साल
PwBD - 10 साल
इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की मंथली सैलरी पद अनुसार पे लेवल 3 से 8 के बीच होगी.
चयन प्रक्रिया
ऑनलाइन लिखित परीक्षा
स्किल टेस्ट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
फाइनल मेरिट लिस्ट
वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर जारी डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
