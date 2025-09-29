Advertisement
जनरल मैनेजर से लेकर सीनियर मैनेजर तक यहां निकली भर्ती, सैलरी 2,20,000 तक! जानें योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

HUDCO Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. हुडको में कई पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पढ़ें पूरी खबर.. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:59 PM IST
Sarkari Naukari: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO Recruitment 2025) ने अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवदेन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. नोटिफिकेशन के अनुसार, ये भर्ती 79 पदों पर की जाएगी, इनमें 37 पद लेटरल एंट्री के लिए और 42 पद ट्रेनी ऑफिसर के लिए है जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 17 अक्तूबर 2025 है. 

पदों की डिटेल्स

  • प्रोजेक्ट्स (इंजीनियरिंग)- 15

  • फाइनेंस- 14

  • एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन- 4

  • आईटी- 2

  • इकोनॉमिक्स- 1

  • ट्रेनी ऑफिसर- 42

  • राजभाषा- 1

कौन कर सकता है अप्लाई?
इन पदों पर वो ही उम्मीदवार आवेदन कर सकता है, जिनके पास इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस या लॉ से स्नातक या फिर स्नातकोत्तर की डिग्री हो. वहीं, कैंडिडेट की उम्र अलग-अलग पदों के हिसाब से अलग-अलग है. ट्रेनी ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. लेटरल पदों के लिए उम्र 35 वर्ष तक तो वहीं सीनियर पदों के लिए उम्र 55 वर्ष तक तय की गई है.  

Maharashtra Board Exam 2026 Date: महाराष्ट्र बोर्ड SSC-HSC टाइम टेबल कब जारी होगा? जानें कैसे कर पाएंगे डेट शीट डाउनलोड

कैसे करें आवेदन?

  • आवदेन के लिए सबसे पहले आपको HUDCO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. 

  • यहां आपको इस भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  • इस पर क्लिक करें और मांगी गई अपनी डिटेल्स को अच्छे से भरें. 

  • लास्ट में ऑनलाइन पेमेंट करें और फॉर्म को सबमिट कर दें.  

कितनी मिलेगी सैलरी?
सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को अलग-अलग पदों के हिसाब से अलग-अलग सैलरी दी जाएगी. इनमें ट्रेनी ऑफिसर- 40,000 से 1 लाख 40 हजार तक, लेटरल एंट्री पदों में डिप्टी जनरल मैनेजर की 80,000 से 2,20,000 तक, असिस्टेंट जनरल मैनेजर 70,000 से 2,00,000 तक, सीनियर मैनेजर 60,000 से 1,80,000 तक और मैनेजर के लिए 50,000 से 1,60,000 रुपये तक हो सकती है. भर्ती के लिए सेलेक्शन प्रक्रिया और तमाम जानकारी के लिए आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को पढ़ें. नीचे डायरेक्ट लिंक दी गई है. 

notification link-

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

HUDCO Recruitment 2025

;