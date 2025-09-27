Advertisement
HUDCO Recruitment 2025: चमक जाएगी किस्मत! 29 लाख की सालाना पैकेज वाली सरकारी नौकरी में भर्ती खाली; जानें योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

HUDCO Recruitment 2025: क्या आप एक अच्छे सैलरी पैकेज वाली सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास एक अच्छा मौका है. 27 सितंबर 2025 से विभिन्न पदों पर भर्ती का आवेदन शुरू हो चुका है. आइए जानते हैं कैसे और कहां से अप्लाई किया जा सकता है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:45 AM IST
HUDCO Recruitment 2025: सरकारी नौकरी पाने का हर कोई सपना देखता है और इसे पूरा करने के लिए तरह-तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं. जबकि, सरकारी नौकरी भर्ती के नोटिफिकेशन आने पर अपनी योग्यता अनुसार अप्लाई करते हैं. अगर आप भी लंबे समय सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो अब वो मौका आ चुका है जब 29 लाख की सालाना पैकेज वाली सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है. हालांकि, योग्यता में आने वालों के लिए ही करीब 2.49 लाख वाली प्रतिमाह सैलरी की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. भारत सरकार की नवरत्न कंपनी में कुल 79 पदों पर भर्ती की जा रही है और इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है.

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO) की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत लेटरल पोजीशन और ट्रेनी ऑफिसर के अलग-अलग पदों भर्ती की जाएगी. कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट- hudco.org.in के जरिए 27 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

लेटरल एंट्री पद के लिए अप्लाई करने वालों के लिए संबंधित क्षेत्र में 3 से 11 साल का एक्सपीरियंस और 12.64 से 22 लाख रुपये सालाना सैलरी होना जरूरी है. ट्रेनी ऑफिसर पद के लिए अप्लाई करने वाले के लिए एमबीए या बैचलर डिग्री या लॉ डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है. योग्यता की अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.

कितना है आवेदन शुल्क?

ईडब्ल्यूएस/ जनरल/ ओबीसी-एनसीएल वाले उम्मीदवार जो लेटरल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आवेदन फीस 1500 रुपये है. जबकि, ट्रेनी ऑफिसर पद के लिए आवेदन फीस 1000 रुपये है. एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी वर्गों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.

कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले HUDCO की ऑफिशियल वेबसाइट- www.hudco.org.in पर जाएं.
  2. नाम और ईमेल एड्रेस से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें.
  3. लॉगिन के बाद होमपेज पर नोटिफिकेशन शो हो जाएगा.
  4. जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पर क्लिक करें.
  5. फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसमें उन सभी जानकारी को भर दें जो मांगी जा रही हो.
  6. दस्तावेज के रूप में- 10वीं की मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर स्कैन आदि को अपलोड करें.
  7. अपने वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
  8. एक बार फॉर्म को फिर से पढ़ लें सभी डिटेल्स सही होने के बाद सबमिट करें.
  9. कन्फर्मेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के अलावा इसे डाउनलोड भी कर लें.

;