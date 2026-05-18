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IAF AFCAT 2/2026: 12वीं के बाद भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का सुनहरा मौका, 300+ पदों पर भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया पूरी डिटेल्स

IAF AFCAT 2 Recruitment 2026: क्या आप 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद अब अपना करियर भारतीय सेना में बनाने का सोच रहे हैं? अगर हां, तो एक अच्छा मौका आपका इंतजार कर रहा है, आइए भारतीय वायु सेना में अफसर बनने के लिए क्या करना होगा? कहां आवेदन करना होगा? कौन भारतीय वायु सेना में अफसर बन सकता है? आइए जानते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 18, 2026, 11:22 AM IST
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IAF AFCAT 2 Recruitment 2026 Apply Process and Last Date
IAF AFCAT 2 Recruitment 2026 Apply Process and Last Date

IAF AFCAT 2 Recruitment 2026 Apply Last Date: देश की सेवा के लिए भारतीय वायु सेना में शामिल होना चाहते हैं और यहां करियर बनाने के लिए भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपके लिए एक अच्छा मौका है. भारतीय वायु सेना की ओर से एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 2) का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है. इस भर्ती के तहत भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांस के लिए 142 अफसरों की वैकेंसी है. कब से कब तक AFCAT 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं? एएफसीएटी 2 भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत है? आइए चयन प्रक्रिया से आवेदन प्रोसेस तक सब कुछ जानते हैं.

IAF AFCAT 2 Vacancy: कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन?

नोटिफिकेशन के अनुसार AFCAT 2 के लिए 20 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. एएफसीएटी की ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 19 जून 2026 है. इसके तहत 300 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती की जाएगी.

किन शैक्षणिक योग्यता की जरूरत?

  • फ्लाइंग ब्रांच के लिए 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स अनिवार्य

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  • 12वीं में कम से कम 50% अंक होना जरूरी

  • किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री (60% अंकों के साथ)

  • BE/BTech डिग्री (कम से कम 60% अंक)

  • ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) के लिए एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स) में कम से कम 60% अंक

आयु सीमा

  • ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल/नॉन-टेक्निकल): 20 से 26 वर्ष

  • फ्लाइंग ब्रांच: 20 से 24 वर्ष

  • आयु की गणना: 1 जुलाई 2027 के अनुसार

ऐसे उम्मीदवार जिनके पास DGCA द्वारा जारी वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (CPL) है उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 26 वर्ष तक की छूट मिल सकती है. योग्यता से संबंधित अधिक डिटेल्स के लिए भारतीय वायु सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

ऐसे उम्मीदवार जो एनसीसी स्पेशल एंट्री या गेट परीक्षा के माध्यम से आवेदन करेंगे उनके लिए किसी तरह का आवेदन शुल्क नहीं है. जबकि, अन्य उम्मीदवारों को 500 रुपये प्रति आवेदन चुकाना होगा.

परीक्षा पैटर्न

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होना होगा जो कुल 300 अंकों की परीक्षा होगी. 2 घंटे के इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी लागू होगी जिसका मतलब है कि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी. सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी भाषा, संख्यात्मक क्षमता, रिजिनिंग एबिलिटी और सैन्य योग्यता परीक्षण से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए भारतीय वायु सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- SSC GD Constable Recruitment 2024: ITBP 40वीं बटालियन भर्ती में फर्जीवाड़ा, CBI जांच में खुलासा; पास कराने के लिए 50,000 रुपये की डील!

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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