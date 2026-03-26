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IAS-IPS Shortage 2026: देश में 1300 आईएएस और 505 आईपीएस पद खाली; केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में दी जानकारी

देश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की कमी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. लोकसभा में सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, उन्होंने सबका ध्यान खींचा है. इन आंकड़ों के मुताबिक सैकड़ों पद अभी भी खाली पड़े हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:05 AM IST
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IAS-IPS Shortage 2026: देश में 1300 आईएएस और 505 आईपीएस पद खाली; केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में दी जानकारी

IAS-IPS Shortage 2026: देश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की कमी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. लोकसभा में सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, उन्होंने सबका ध्यान खींचा है. इन आंकड़ों के मुताबिक सैकड़ों पद अभी भी खाली पड़े हैं. ये वही सेवाएं हैं जिन्हें देश की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होना चिंता की बात मानी जा रही है.

सरकार के मुताबिक आईएएस के कुल 6,877 पद हैं. इनमें से फिलहाल 5,577 पदों पर ही अधिकारी काम कर रहे हैं. यानी करीब 1,300 पद खाली हैं. इसी तरह आईपीएस में कुल 5,099 पद हैं. इनमें से 4,594 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई है. इसका मतलब है कि करीब 505 पद अभी भी खाली हैं. ये कमी प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर असर डाल सकती है.

लिखित में जितेंद्र सिंह ने दी ये जानकारी

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में लिखित जवाब में ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार चल रही है. सरकार हर साल सिविल सेवा परीक्षा के जरिए नए अधिकारियों की भर्ती करती है. साल 2012 से हर साल लगभग 180 उम्मीदवारों को आईएएस में लिया जा रहा है. इसमें 4 प्रतिशत सीटें दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहती हैं.

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उन्होंने ये भी साफ किया कि आईएएस और आईपीएस की भर्ती पूरी तरह नियमों के मुताबिक होती है. इसमें आरक्षण के सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है. संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी इस परीक्षा का आयोजन करता है. इसी परीक्षा के जरिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है. इसके बाद उन्हें अलग-अलग सेवाओं में नियुक्त किया जाता है.

पदों को भरने के लिए लगातार हो रहे हैं प्रयास

सरकार का कहना है कि खाली पदों का समय-समय पर आकलन किया जाता है. जितनी भी रिक्तियां निकलती हैं, उन्हें भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है. साथ ही यह ध्यान रखा जाता है कि सभी नियमों और आरक्षण व्यवस्था का सही तरीके से पालन हो. कुल मिलाकर सरकार इन पदों को भरने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे.

ये भी पढ़ें- IBPS Clerk Mains 2026 Result: आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड और कट ऑफ

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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