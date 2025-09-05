IB ACIO Exam City 2025: खुफिया विभाग में एसीआईओ एग्जाम की सिटी स्लिप जारी, जानें डाउनलोड प्रोसेस और कैसे होगी इंटेलिजेंस ऑफिसर की परीक्षा?
IB ACIO City Intimation Slip 2025 Download Process: खुफिया विभाग में इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II एग्जीक्यूटिव भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सिटी स्लिप जारी कर दिया गया है. साथ परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Sep 05, 2025, 06:26 PM IST
IB ACIO City Intimation Slip 2025 Download Process: खुफिया विभाग में इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए 3717 पदों खाली है. इस पद पर भर्ती के लिए परीक्षा देने वाले आवेदकों के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी गई है. इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से परीक्षा की तिथियों का ऐलान भी कर दिया गया है. अभ्यर्थी घर बैठे या कहीं से भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए उनकी परीक्षा किस शहर में होगी? आइए आईबी एग्जाम सिटी स्लिप को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

IB एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परीक्षा 2025 की तारीखें क्या है?

इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) पद पर टियर 1 परीक्षा की तारीख सामने आ चुकी है. 16 सितंबर, 17 सितंबर और 18 सितंबर 2025 को IB ACIO एग्जाम होंगे. सिटी स्लिप की जानकारी अभ्यर्थियों को उनकी ईमेल पर मिल जाएगी जिससे जान सकेंगे कि उनका एग्जाम सेंटर किस शहर में होगा.

कब जारी होगा IB ACIO परीक्षा का एडमिट कार्ड?

आमतौर पर परीक्षा से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाता है. 16 सितंबर से IB ACIO परीक्षा शुरू है. ऐसे में संभावना है कि 12 या 13 सितंबर को आईबी ऑफिसर एडमिट कार्ड मिल जाएगा जिसे आप ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे.

कैसे डाउनलोड होगा आईबी एग्जाम सिटी स्लिप?

  1. IB की ऑफिशियल वेबसाइट- www.mha.gov.in पर जाएं.
  2. यहां पर ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. लॉगिन के लिए अपना यूजर आईडी-पासवर्ड एंटर करें.
  4. यहां सिटी इंटीमेशन स्लिप शो हो जाएगी जिसे डाउनलोड कर सकते हैं.

कैसे होगी इंटेलिजेंस ऑफिसर की परीक्षा?

खुफिया विभाग में ऑफिसर भर्ती के लिए टियर 1 और टियर 2 दो चरणों में परीक्षा होती है. पहले चरण में पास होने वाले अभ्यर्थी को टियर 2 पास करना होगा. टियर 1 परीक्षा में 100 अंकों के सवाल होंगे और परीक्षा की अवधि कुल 60 मिनट की होगी. एग्जाम में इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे.

