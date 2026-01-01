IB ACIO ग्रेड-2 परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, डाउनलोड करने का ये है सरल तरीका

IB ACIO Grade 2 Exam City intimation Slip: इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से एसीआईओ ग्रेड-2 टियर-2 परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी 2026 को किया जाएगा. ये भर्ती परीक्षा कुल 3717 उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-2 परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दी है. ऑफिशियल वेबसाइट पर इस स्लिप को जारी किया गया है. इसके माध्यम से उम्मीदवार अपने एग्जाम सेंटर के बारे मे जान सकेंगे. किसी शहर में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा इसका पता लगाने के लिए सिटी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं. आइए असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-2 और एग्जीक्यूटिव परीक्षा की सिटी स्लिप को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

ऐसे डाउनलोड होगी IB ACIO Grade 2 एग्जाम सिटी स्लिप

आईबी द्वारा एसीआईओ ग्रेड-2 परीक्षा की सिटी स्लिप को ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. आइए इस स्लिप को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं. होमपेज पर 'IB ACIO Recruitment Section' शो होगा उस पर क्लिक करें. यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर करने के बाद लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर ACIO टियर-2 एग्जाम सिटी स्लिप शो होगी. यहां से डाउनलोड और प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा.

कितने रुपये तक की सैलरी वाली नौकरी

आईबी की ACIO ग्रेड-2 टियर-2 परीक्षा का आयोजन कुल 3717 उम्मीदवारों के चयन के लिए किया जाएगा. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की नौकरी लग सकेगी. आईबी की इस भर्ती के तहत हर महीने 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक सैलरी दी जा सकती है. अधिक जानकारी के लिए आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- MBA से लेकर ITI वालों के लिए सरकारी नौकरियां... 12 जनवरी तक आवेदन का मौका, जानें सैलरी और भर्ती प्रोसेस