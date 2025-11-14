IB Recruitment 2025: खुफिया विभाग में भर्ती... 2 दिन बाकी, बाद में नहीं मिलेगा आवेदन का मौका; 1.42 लाख तक की सैलरी के लिए ऐसे करें Apply

IB ACIO Tech Recruitment 2025: सरकारी नौकरी चाहिए जिसमें हर महीने लाखों रुपये तक सैलरी हासिल हो सके? भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा भी न देनी पड़े? अगर हां, तो आपके पास मौका अच्छा है लेकिन आवेदन के लिए दिन ज्यादा बाकी नहीं है। फटाफट आज ही आवेदन कर देना फायदे का सौदा हो सकता है. दरअसल, खुफिया विभाग में बिना एग्जाम के सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड II/टेक (IB ACIO Tech) पद पर भर्ती की जा रही है। चयनित उम्मीदवार की 1.42 लाख रुपये तक की नौकरी लग सकती है. आइए पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती से संबंधित जानकारी जान लेते हैं.

ये है आखिरी दिन

खुफिया विभाग में नौकरी पाने के इच्छुक जान लें कि आवेदन के लिए आखिरी तारीख 16 नवंबर 2025 है. पिछले महीने 25 अक्टूबर 2025 से इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड II/टेक पद भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक एक्टिव है।

Add Zee News as a Preferred Source

खुफिया विभाग में नौकरी के लिए किन योग्यता की जरूरत?

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीटेक या बी.ई डिग्री होना।

इसके अलावा अन्य इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं.

गेट 2023, 2024 या 2025 में पास होने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन कैसे करें?

खुफिया विभाग भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन? सबसे पहले गृह मंत्रालय (MHA) की ऑफिशियल वेबसाइट- mha.gov.in पर जाएं. होम पेज पर पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लीजिए और फिर लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर ‘IB ACIO Tech-II Recruitment’ का नोटिफिकेशन शो होगा. वहां ‘Apply Online’ का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा. स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो हो जाएगा और वहां सभी डिटेल्स को एंटर कर दें. आवेदन पत्र को भर देने के बाद लेटेस्ट तस्वीर और सिग्नेचर समेत अन्य दस्तावेजों को अपलोड करें. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फिर एक बार फॉर्म को फिर पढ़ने के बाद सब्मिट करें. आखिर में फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया की बात करें तो आईबी की ये भर्ती GATE स्कोर के आधार पर होगी। चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बाद चुना जाएगा। लेवल 7 के तहत 44900 रुपये से 142400 रुपये तक प्रति माह सैलरी की नौकरी लग सकती है. किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए खुफिया विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Sarkari Naukri: 50 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए भी सरकारी नौकरी, यहां निकली भर्ती; जानें योग्यता, आवेदन प्रोसेस और सैलरी