IB Recruitment 2025: आईबी में 1.42 लाख रुपये की नौकरी का आखिरी मौका, आवेदन विंडो बंद होने में बस कुछ घंटे बाकी

IB ACIO Tech Recruitment 2025 Notification: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II/टेक(ACIO-II/Tech) के विभिन्न 258 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है.
Trending Photos
IB ACIO Tech Recruitment 2025: भारत की खुफिया एजेंसी में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह लास्ट चांस है. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II/टेक (ACIO-II/Tech) के विभिन्न 258 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि आज, 16 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक जारी पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in या ncs.gov.in पर जाकर आवेदन विंडो बंद होने से पहले अप्लाई कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक बेहतरीन मौका निकल जाएगा.
इन 258 पदों पर निकली वैकेंसी
कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी - 90 पद
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन - 168 पद
इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पे-लेवल 7 के अनुसार, 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रति महीने होंगे. इसी के साथ उम्मीदवारों को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 27 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 16.11.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
चयन प्रक्रिया
GATE स्कोर
स्किल टेस्ट
इंटरव्यू
एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर इंजीनियरिंग/कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिग्री या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साइंस मास्टर डिग्री या कंप्यूटर/फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/ कंप्यूटर एप्लिकेशन में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट GATE 2023 या 2024 या 2025 में क्वालीफाइंग कट-ऑफ अंक प्राप्त होने चाहिए.
ये भी पढ़ें: IMD Recruitment 2025: 30 से 50 साल वालों के लिए सुनहरा मौका! आईएमडी में 134 पदों पर निकली भर्ती, 1.23 लाख तक होगी सैलरी
आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान अपने वर्ग अनुसार ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-
सामान्य, OBC, EWS - 200 रुपए
SC, ST, महिलाएं - 100 रुपए
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in या ncs.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें: AIIMS Recruitment 2025: एम्स में नॉन-फैकल्टी पदों पर भर्ती शुरू, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, तुरंत करें आवेदन