IB ACIO Recruitment 2025: खुफिया विभाग में 258 पदों पर भर्ती, इन योग्यता वालों की लगेगी सरकारी नौकरी! 1.42 लाख रुपये तक मंथली सैलरी

Intelligence Bureau ACIO Tech Recruitment 2025: भारत की आंतरिक सुरक्षा, जासूसी और गुप्त जानकारी जुटाने वाले खुफिया विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं? लंबे समय से ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं जिसमें भर्ती के लिए कोई परीक्षा न देनी पड़े? तो आपके लिए मौका अच्छा है. इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) में नौकरी करने का सपना देखने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है। खुफिया विभाग की ओर से 258 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वैकेंसी के तहत असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड II/टेक पद पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए आवेदन की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 से होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

किन योग्यता की जरूरत?

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक/बी.ई/एमएससी डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में में मास्टर्स डिग्री वाले भी योग्य हैं.

इच्छुक उम्मीदवारों का GATE 2023 या GATE 2024 या GATE 2025 परीक्षा में पास होना जरूरी।

कैसे और कहां से कर सकेंगे आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- mha.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा www.ncs.gov.in के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया ही स्वीकार किया जाएगा। 25 अक्टूबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक आवेदन प्रक्रिया चालू रहेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की नई भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जल्द जारी हो सकता है।

चयन प्रक्रिया और सैलरी?

पहले चयन प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती के 10 गुना ज्यादा उम्मीदवारों का चयन GATE स्कोर के आधार पर होगा। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में पास होने के बाद चयन किया जाएगा और फिर तीनों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को लेवल 7 के आधार पर 44900 रुपये से 142400 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिलेगी।

