Advertisement
trendingNow12973344
Hindi Newsनौकरी

IB ACIO Recruitment 2025: खुफिया विभाग में 258 पदों पर भर्ती, इन योग्यता वालों की लगेगी सरकारी नौकरी! 1.42 लाख रुपये तक मंथली सैलरी

IB ACIO recruitment Notification 2025: खुफिया विभाग में नौकरी करना चाहते हैं? इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं. 258 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है. आइए ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IB ACIO Recruitment 2025: खुफिया विभाग में 258 पदों पर भर्ती, इन योग्यता वालों की लगेगी सरकारी नौकरी! 1.42 लाख रुपये तक मंथली सैलरी

Intelligence Bureau ACIO Tech Recruitment 2025: भारत की आंतरिक सुरक्षा, जासूसी और गुप्त जानकारी जुटाने वाले खुफिया विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं? लंबे समय से ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं जिसमें भर्ती के लिए कोई परीक्षा न देनी पड़े? तो आपके लिए मौका अच्छा है. इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) में नौकरी करने का सपना देखने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है। खुफिया विभाग की ओर से 258 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वैकेंसी के तहत असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड II/टेक पद पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए आवेदन की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 से होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

किन योग्यता की जरूरत?

  • मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक/बी.ई/एमएससी डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में में मास्टर्स डिग्री वाले भी योग्य हैं.
  • इच्छुक उम्मीदवारों का GATE 2023 या GATE 2024 या  GATE 2025 परीक्षा में पास होना जरूरी।

कैसे और कहां से कर सकेंगे आवेदन?

Add Zee News as a Preferred Source

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- mha.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा www.ncs.gov.in के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया ही स्वीकार किया जाएगा। 25 अक्टूबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक आवेदन प्रक्रिया चालू रहेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की नई भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जल्द जारी हो सकता है। 

चयन प्रक्रिया और सैलरी?

पहले चयन प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती के 10 गुना ज्यादा उम्मीदवारों का चयन GATE स्कोर के आधार पर होगा। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में पास होने के बाद चयन किया जाएगा और फिर तीनों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को लेवल 7 के आधार पर 44900 रुपये से 142400 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिलेगी।

ये भी पढ़ें- RMLIMS Recruitment 2025: 40 साल तक के लोगों के लिए इस सरकारी अस्पताल में नौकरी! 422 पदों पर भर्ती; सैलरी 1,42,400 रुपये तक

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

IB Recruitment 2025

Trending news

युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त