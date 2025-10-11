IB JIO Exam: 15 अक्टूबर को होगी खुफिया विभाग में भर्ती परीक्षा, पूछे जा सकते हैं ये GK Quiz सवाल

Intelligence Bureau JIO GK Quiz: खुफिया विभाग द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर परीक्षा आयोजित किया जाएगा. एग्जाम के दौरान अलग-अलग तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं. आइए कुछ जीके प्रश्न जानते हैं.
Intelligence Bureau JIO GK Quiz: क्या आपने भी खुफिया विभाग के जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पद भर्ती के लिए आवेदन किया है. 15 अक्टूबर, बुधवार को होने वाली परीक्षा के लिए आपकी तैयारी पूरी है? अगर हां, तो आप कुछ जीके के सवाल-जवाब से अपनी तैयारी का स्टेटस चेक कर सकते हैं. अब तक की तैयारी के बाद कितने सवाल के जवाब आते हैं और कितने नहीं, ये चेक कर सकते हैं. इससे न सिर्फ एक रिवीजन हो सकेगा बल्कि उच्च अंक प्राप्त करने के लिए मदद भी मिल सकेगी. IB जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर परीक्षा में राजनीति, इतिहास, भूगोल, रक्षा और समसामयिक मामले से संबंधित जीके सवाल पूछे जा सकते हैं. आइए IB JIO GK सवाल-जवाब बताया कर तैयारी में मदद करते हैं.
सवाल 1:- भारत की समुद्री नीति में 'SAGAR' शब्द का अर्थ क्या है?
क) स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ अकर्स रिसोर्सेज
ख) स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एक्शन रूट
ग) सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रिलीजन
घ) सेफ्टी ग्रोथ अराउंड रिलिजन
उत्तर:- ग) सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रिलीजन
सवाल 2:- संसद में संविधान का कौन सा अनुच्छेद गणपूर्ति को परिभाषित करता है?
क) अनुच्छेद 110
ख) अनुच्छेद 100(3)
ग) अनुच्छेद 80 c
घ) अनुच्छेद 75
उत्तर:- ख) अनुच्छेद 100(3)
सवाल 3:- किसने तैयार किया अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा?
क) जॉन एफ. कैनेडी
ख) अब्राहम लिंकन
ग) थॉमस जेफर्स
घ) जॉर्ज वाशिंगटन
उत्तर:- ग) थॉमस जेफर्स
सवाल 4:- किससे संबंधित है 52वां संविधान संशोधन?
क) दल बदल विरोधी कानून
ख) त्रिपुरा को विशेष दर्जा
ग) मतदान की आयु
घ) नौकरियों में आरक्षण
उत्तर:- ग) मतदान की आयु
सवाल 5:- कौन सा ग्रह ‘लाल ग्रह’ कहलाता है?
क) मंगल
ख) बुध
ग) बृहस्पति
घ) शुक्र
उत्तर:- क) मंगल
सवाल 6:- निम्नलिखित में से कौन सी किताब डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है?
क) टारगेट 3 बिलियन
ख) एडवांटेज इंडिया: फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी
ग) रिस्पांस इन द लिविंग एंड द नॉन-लिविंग
घ) द ल्यूमिनस स्पार्क्स
उत्तर:- ग) रिस्पांस इन द लिविंग एंड द नॉन-लिविंग
सवाल 7:- किस वाद्य यंत्र से उस्ताद अली अकबर खान का संबंध है?
क) वायलिन
ख) सरोद
ग) सितार
घ) तबला
उत्तर:- ख) सरोद
सवाल 8:- भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क हैं?
क) मध्य प्रदेश
ख) गुजरात
ग) असम
घ) राजस्थान
उत्तर:- क) मध्य प्रदेश
सवाल 9:- भीमा नदी को किस नदी की सहायक नदी कहा जाता है?
क) चंबल
ख) दामोदर
ग) नर्मदा
घ) कृष्ण
उत्तर: बी) कृष्ण
सवाल 10:- किसे कहा जाता है ‘भारतीय संविधान के जनक’?
क) जवाहरलाल नेहरू
ख) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
ग) महात्मा गांधी
घ) राजेंद्र प्रसाद
उत्तर:- ख) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
