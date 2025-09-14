IB JIO Recruitment 2025: खुफिया विभाग में 81000 से ज्यादा सैलरी की नौकरी के आवेदन का आखिरी मौका, जल्दी जानें ऑनलाइन प्रोसेस

IB JIO Recruitment 2025: खुफिया विभाग में नौकरी की इच्छुक के लिए आज यानी 14 सितंबर को आखिरी मौका है. जल्दी से आवेदन प्रक्रिया को जान लें और अप्लाई कर लें.
IB JIO Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) के 394 पद की भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आ चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (Junior Intelligence Officer) के पदों पर भर्ती के लिए 14 सितंबर 2025 की शाम तक आवेदन प्रोसेस चालू है. अगर आप भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से अप्लाई प्रोसेस जान लीजिए. इससे पहले पद का नाम, संख्या, योग्यता, सैलरी आदि भी जरूर जान लीजिए. आइए जानते हैं.
IB JIO Recruitment 2025: कुल 394 पदों पर भर्ती
किन योग्यता की जरूरत?
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार का इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बी.टेक या बीएससी या बीसीए ग्रेजुएशन होना जरूरी है. आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 27 साल है. आरक्षित वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट है.
कैसे करें आवेदन?
कितनी होगी सैलरी?
सैलरी की बात करें तो पे मैट्रिक्स में लेवल-4 के तहत चयनित उम्मीदवार की हर महीने की सैलरी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक हो सकती है. इस बेसिक सैलरी के साथ विशेष सुरक्षा भत्ता (एसएसए) का लाभ भी मिलेगा.
क्या है चयनित प्रक्रिया?
इस पद की भर्ती के लिए स्किल टेस्ट, ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू समेत पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाएगा. आप भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
