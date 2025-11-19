IB MTS Recruitment 2025: खुफिया विभाग में बंपर भर्तियां, देश के कई राज्यों में 10वीं पास वालों को मिलेगी नौकरी! जानें अप्लाई प्रोसेस

Intelligence Bureau MTS Recruitment 2025: खुफिया विभाग में नौकरी करना चाहते हैं? तो आपके लिए एक शानदार मौका है. भारत के अलग-अलग राज्यों में खुफिया विभाग की ओर भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन अपनाना होगा. लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सरल स्टेप्स को फॉलो कर आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से अलग-अलग राज्यों में भर्ती की जाएगी.

कितने पदों पर भर्ती?

भारत के अलग-अलग राज्य और शहरों में खुफिया विभाग की ओर से भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. कुल 362 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस को अपना सकते हैं.

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले गृह मंत्रालय की ऑफिशियस वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने के बाद लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो होगा और उसमें सभी जानकारी को दर्ज करें. मांगे जा रहे दस्तावेजों को सब्मिट करें और फिर फॉर्म भी जमा कर दें. कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकाल लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

लिखित परीक्षा के बाद आईबी एमटीएस भर्ती में चयन किया जाएगा. विभाग की ओर से चयनित उम्मीदवारों को लेवल-1 के तहत 18000 से 56,900 रुपये तक सैलरी मिलेगी. साथ में भत्ते का लाभ भी दिया जाएगा. इसके अलावा मूल सैलरी का 20 फीसदी विशेष सुरक्षा भत्ता को दिया जाएगा.

हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-2 और टेक भर्ती के आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया है. 16 नवंबर तक 258 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख थी. आईबी एमटीएस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

