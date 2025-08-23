IB Recruitment 2025: आईबी में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 394 पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले ऐसे करें आवेदन
IB Recruitment 2025: आईबी में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 394 पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले ऐसे करें आवेदन

Intelligence Bureau Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 394 पदों पर भर्ती निकली है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 सितंबर, 2025 है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:34 PM IST
IB Recruitment 2025: आईबी में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 394 पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले ऐसे करें आवेदन

IB Recruitment 2025 Notification: भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. आईबी ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जारी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 23 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले mha.gov.in या ncs.gov.in पर जाकर आवेदन कर दें. 

कैटेगरी वाइज 394 पदों पर निकली भर्ती

  • जनरल - 157 पद

  • EWS - 32 पद

  • OBC - 117 पद

  • SC - 60 पद

  • ST - 28 पद 

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 27 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • स्किल टेस्ट

  • इंटरव्यू 

  • मेडिकल फिटनेस

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी सैलरी
जारी पद के लिए चुने गए योग्य उम्मीदवार की शुरुआती सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये प्रति महीने होगी. इसके अलावा उन्हें कई प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे. 

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

  • सामान्य/OBC/EWS - 650 रुपए

  • SC/ST/महिलाएं - 550 रुपए

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिप्लोमा/बीटेक/बीएससी/बीसीए की डिग्री मान्यता प्राप्त संस्थाम से होना चाहिए. योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना होगा. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ncs.gov.in या mha.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद Online application for Junior Intelligence Officer Grade-II/Tech 2025-IB recruitment लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसमें मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

;