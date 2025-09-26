IB SA Admit Card 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा का हॉल टिकट जारी, फटफटा इस लिंक से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

IB SA Admit Card 2025 Download Direct Link: अगर आपने भी खुफिया विभाग की सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती 2025 के लिए आवेदन की है तो इसकी परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है. 4987 पदों के लिए निकली वैकेंसी परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी कर दिया गया है. आईबी एसओ एडमिट कार्ड को ऑनलाइन तरीका अपनाकर डाउनलोड कर सकते हैं. MHA की आधिकारिक वेबसाइट पर आईबी एसओ एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. इसके लिए डायरेक्ट लिंक भी है जिसके माध्यम से सीधा एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए प्रोसेस अपनाना होगा. आइए फटाफट जान लेते हैं कि कैसे www.mha.gov.in के जरिए आईबी एसए एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है?

कब होगी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा 2025?

खुफिया विभाग की 4987 पदों पर सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती की परीक्षा को 29 सितंबर और 30 सितंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर एंटर करने के अलावा पासवर्ड के जरिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.

कैसे करें आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का एडमिट कार्ड?

सबसे पहले गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट- www.mha.gov.in पर जाएं. होमपेज पर संबंधित भर्ती सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करने के बाद एडमिट कार्ड दिखेगा. यहां पर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड और दिख रहे कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद सबमिट करें. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा यहीं से हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा के दौरान हॉल टिकट की जरूरत होगी. इसलिए प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें.

आप चाहें को इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो सीधा ‘IB Security Assistant Admit Card 2025 Download Direct Link’ एडमिट कार्ड के डाउनलोड प्रोसेस तक ले जाएगा. अधिक जानकारी के लिए गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट- www.mha.gov.in पर जा सकते हैं.

