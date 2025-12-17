IB SA Result 2025 OUT: आईबी ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव एग्जाम का रिजल्ट किया जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

Advertisement
IB SA Result 2025 OUT: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आइए रिजल्ट देखने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 09:07 PM IST
Intelligence Bureau Security Assistant Result 2025 OUT: खुफिया विभाग की ओर से आयोजित की गई सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. 29 सितंबर और 30 सितंबर 2025 को परीक्षा को आयोजित किया गया था जिसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट- www.mha.gov.in पर परीक्षा का परिणाम चेक कर सकते हैं. आइए रिजल्ट को चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताते हैं.

मिनटों में चेक कर सकते हैं रिजल्ट

आईबी ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव एग्जाम का रिजल्ट 17 दिसंबर 2025 को जारी किया है. इसे देखने के लिए खुफिया विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

ये है रिजल्ट चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

  1. सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो की अधिकारिक वेबसाइट- www.mha.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर IB SA Result 2025 का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करें.
  4. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा और आप इसे चेक कर सकते हैं.
  5. यहां रिजल्ट को डाउनलोड करने और प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन भी मिलेगा.

पास होने पर देना होगा टियर 2 एग्जाम

अगर आप टियर-1 परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको टियर-2 परीक्षा देनी होगी. इस परीक्षा में 500 शब्दों का एक पैसेज ट्रांसलेट होगा जो कुल 50 अंकों के साथ होगा. इसमें पास होने वाले उम्मीदवार को उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो 50 अंकों के साथ होगा. इसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.

