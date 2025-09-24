IB SA Admit Card 2025: 29 और 30 सितंबर को सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती की परीक्षा, जानें एग्जाम पैटर्न और हॉल टिकट डाउनलोड प्रोसेस
Advertisement
trendingNow12934772
Hindi Newsनौकरी

IB SA Admit Card 2025: 29 और 30 सितंबर को सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती की परीक्षा, जानें एग्जाम पैटर्न और हॉल टिकट डाउनलोड प्रोसेस

IB Security Assistant Admit Card 2025: मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा को 29 सितंबर और 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. आइए इस परीक्षा का पैटर्न और हॉल टिक डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IB SA Admit Card 2025: 29 और 30 सितंबर को सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती की परीक्षा, जानें एग्जाम पैटर्न और हॉल टिकट डाउनलोड प्रोसेस

IB Security Assistant Admit Card Download Process: इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा होने वाली है. इससे पहले आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जा चुका है और आप ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. आईबी SA परीक्षा को दो दिन आयोजित किया जाएगा. 29 सितंबर और 30 सितंबर को अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होगी. आइए जानते हैं कि कैसे आप हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं और किस पैटर्न के साथ परीक्षा होगी.

कितनी शिफ्ट में होगा IB SA Exam?

29 और 30 सितंबर को आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा. दोनों ही दिन एग्जाम 4 शिफ्ट में होंगे. पहली शिफ्ट- सुबह 8:30 बजे से, दूसरी शिफ्ट- सुबह 11:30 बजे से, तीसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से और चौथी शिफ्ट शाम 5:30 बजे से होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न क्या है?

आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर 1 परीक्षा मल्टीपल चॉइस टाइप होगा. कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल या न्यूमेरिकल या लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज जैसे विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. प्रत्येक सवाल के सही जवाब पर 1 अंक प्राप्त होगा. गलत जवाब पर 1/4 अंक की कटौती होगी.

IB SA Admit Card को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- mha.gov.in पर जाएं.
  2. वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक शो होगा.
  3. क्लिक करने के बाद लॉगिन के लिए आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा.
  4. इसके बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा, यहां से डाउनलोड कर लें.
  5. परीक्षा में हॉल टिकट की जरूरत होगी इसलिए प्रिंटआउट भी निकाल लें.

ये भी पढ़ें- Sarkari Naukri: 30 सितंबर से पहले खत्म हो रही है 5 सरकारी भर्तियों की आखिरी तारीख, फटाफट करें आवेदन

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

ib security assistant recruitment

Trending news

सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
;