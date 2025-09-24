IB SA Admit Card 2025: 29 और 30 सितंबर को सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती की परीक्षा, जानें एग्जाम पैटर्न और हॉल टिकट डाउनलोड प्रोसेस

IB Security Assistant Admit Card 2025: मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा को 29 सितंबर और 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. आइए इस परीक्षा का पैटर्न और हॉल टिक डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.
Trending Photos
IB Security Assistant Admit Card Download Process: इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा होने वाली है. इससे पहले आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जा चुका है और आप ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. आईबी SA परीक्षा को दो दिन आयोजित किया जाएगा. 29 सितंबर और 30 सितंबर को अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होगी. आइए जानते हैं कि कैसे आप हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं और किस पैटर्न के साथ परीक्षा होगी.
कितनी शिफ्ट में होगा IB SA Exam?
29 और 30 सितंबर को आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा. दोनों ही दिन एग्जाम 4 शिफ्ट में होंगे. पहली शिफ्ट- सुबह 8:30 बजे से, दूसरी शिफ्ट- सुबह 11:30 बजे से, तीसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से और चौथी शिफ्ट शाम 5:30 बजे से होगी.
IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न क्या है?
आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर 1 परीक्षा मल्टीपल चॉइस टाइप होगा. कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल या न्यूमेरिकल या लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज जैसे विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. प्रत्येक सवाल के सही जवाब पर 1 अंक प्राप्त होगा. गलत जवाब पर 1/4 अंक की कटौती होगी.
IB SA Admit Card को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
ये भी पढ़ें- Sarkari Naukri: 30 सितंबर से पहले खत्म हो रही है 5 सरकारी भर्तियों की आखिरी तारीख, फटाफट करें आवेदन