Hindi NewsनौकरीIBPS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका! AI एप्लिकेशन डेवलपर पद पर वैकेंसी, ऑनलाइन आवेदन शुरू

IBPS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका! AI एप्लिकेशन डेवलपर पद पर वैकेंसी, ऑनलाइन आवेदन शुरू

IBPS AI Developer Recruitment 2026: आईबीपीएस की ओर से डिप्टी मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली गई है. AI एप्लिकेशन डेवलपर की नौकरी पाने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है. आइए योग्यता से लेकर आवेदन फीस और प्रोसेस के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:03 PM IST
IBPS AI Application Developer Recruitment 2026
IBPS AI Developer Recruitment 2026: भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स को सीखने और समझने के लिए लगातार विभिन्न कदम बढ़ाए जा रहे हैं. सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में नहीं बल्कि कई अन्य सेक्टरों में एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है. यहां तक कि कई नौकरियां ऐसी हैं जहां एआई आना जरूरी हो गया है. स्कूलों में भी एआई एक सब्जेक्ट बन चुका है और उससे संबंधित पढ़ाई करवाई जा रही है. जबकि, ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हासिल कर सकते हैं. अगर आप उनमें से एक हैं जिन्होंने एआई की पढ़ाई की है तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल रहा है.

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) में डिप्टी मैनेजर पद की वैकेंसी निकली है जिसके लिए एआई एप्लिकेशन डेवलपर की जरूरत है. एआई डिग्री वालों को इस पद भर्ती के लिए योग्य माना जा रहा है. लगभग 17 लाख रुपये सालाना सैलरी दी जाएगी. आइए आवेदन प्रक्रिया से लेकर अन्य डिटेल्स जानते हैं.

एआई डिग्री वालों के लिए मोटी सैलरी की नौकरी

आईबीपीएस ने लाखों रुपये के पैकेज वाली नौकरी के लिए भर्ती निकाली है. एआई एप्लिकेशन डेवलपर पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 मार्च 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं. चयनित उम्मीदवार को सालाना सीटीसी 17 लाख रुपये के करीब दी जाएगी. ऑनलाइन परीक्षा, स्किल टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज समेत पर्सनल इंटरव्यू जैसी चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसके बाद सिलेक्शन हो सकेगा.

किन योग्यता की जरूरत?

आईबीपीएस, मुंबई में पोस्टिंग के लिए रेगुलर बेस डिप्टी मैनेजर पद पर वैकेंसी निकली है. किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की डिग्री चलेगी. शर्त है कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग आदि की पढ़ाई की हो. इसके अलावा एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर चुके उम्मीदवार भी योग्य माने जाएंगे.

शैक्षणिक योग्यता के अलावा एआई डेवलपिंग का 3 साल का अनुभव होना भी जरूरी है. आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास अच्छा खासा ज्ञान डाटाबेस स्कीमा डिजाइन MySQL, पायथन, SQI और SQL में होना चाहिए. PostgreSQL की नॉलेज होनी भी जरूरी है.

आयु सा की बात करें तो न्यूनतम 23 साल और अधिकतम 30 साल तक की उम्र होनी चाहिए. आवेदन करने वाले उम्मीदवार का जन्म 2 फरवरी 1996 से पहले होना जरूरी है. जबकि, फरवरी 2003 के बाद जन्मे उम्मीदवार को भी आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे.

आवेदन फीस कितनी है?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं. आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर अप्लाई करना होगा. प्रत्येक अभ्यर्थी को 1000 रुपये प्रति आवेदन फीस चुकानी होगी जिसके बाद फॉर्म सबमिट करना होगा.

कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर Recruitment सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  4. पहली बार वेबसाइट विजिट करने वाले कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाना होगा.
  5. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद फिर से लॉगिन कर लें और फिर फॉर्म पर क्लिक करें.
  6. फॉर्म में मांगी जा रही सभी डिटेल्स को एंटर कर दें और दस्तावेजों को सबमिट कर दें.
  7. ऑनलाइन आवेदन फीस भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
  8. आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें और इसे डाउनलोड भी कर लें.

ये भी पढ़ें- IIT Admission 2026: JEE स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! 12 IIT संस्थानों में AI और डेटा साइंस की एंट्री

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा।

IBPS Recruitment

