IBPS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका! AI एप्लिकेशन डेवलपर पद पर वैकेंसी, ऑनलाइन आवेदन शुरू

IBPS AI Developer Recruitment 2026: आईबीपीएस की ओर से डिप्टी मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली गई है. AI एप्लिकेशन डेवलपर की नौकरी पाने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है. आइए योग्यता से लेकर आवेदन फीस और प्रोसेस के बारे में जानते हैं.
IBPS AI Developer Recruitment 2026: भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स को सीखने और समझने के लिए लगातार विभिन्न कदम बढ़ाए जा रहे हैं. सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में नहीं बल्कि कई अन्य सेक्टरों में एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है. यहां तक कि कई नौकरियां ऐसी हैं जहां एआई आना जरूरी हो गया है. स्कूलों में भी एआई एक सब्जेक्ट बन चुका है और उससे संबंधित पढ़ाई करवाई जा रही है. जबकि, ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हासिल कर सकते हैं. अगर आप उनमें से एक हैं जिन्होंने एआई की पढ़ाई की है तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल रहा है.
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) में डिप्टी मैनेजर पद की वैकेंसी निकली है जिसके लिए एआई एप्लिकेशन डेवलपर की जरूरत है. एआई डिग्री वालों को इस पद भर्ती के लिए योग्य माना जा रहा है. लगभग 17 लाख रुपये सालाना सैलरी दी जाएगी. आइए आवेदन प्रक्रिया से लेकर अन्य डिटेल्स जानते हैं.
आईबीपीएस ने लाखों रुपये के पैकेज वाली नौकरी के लिए भर्ती निकाली है. एआई एप्लिकेशन डेवलपर पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 मार्च 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं. चयनित उम्मीदवार को सालाना सीटीसी 17 लाख रुपये के करीब दी जाएगी. ऑनलाइन परीक्षा, स्किल टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज समेत पर्सनल इंटरव्यू जैसी चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसके बाद सिलेक्शन हो सकेगा.
आईबीपीएस, मुंबई में पोस्टिंग के लिए रेगुलर बेस डिप्टी मैनेजर पद पर वैकेंसी निकली है. किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की डिग्री चलेगी. शर्त है कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग आदि की पढ़ाई की हो. इसके अलावा एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर चुके उम्मीदवार भी योग्य माने जाएंगे.
शैक्षणिक योग्यता के अलावा एआई डेवलपिंग का 3 साल का अनुभव होना भी जरूरी है. आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास अच्छा खासा ज्ञान डाटाबेस स्कीमा डिजाइन MySQL, पायथन, SQI और SQL में होना चाहिए. PostgreSQL की नॉलेज होनी भी जरूरी है.
आयु सा की बात करें तो न्यूनतम 23 साल और अधिकतम 30 साल तक की उम्र होनी चाहिए. आवेदन करने वाले उम्मीदवार का जन्म 2 फरवरी 1996 से पहले होना जरूरी है. जबकि, फरवरी 2003 के बाद जन्मे उम्मीदवार को भी आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे.
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं. आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर अप्लाई करना होगा. प्रत्येक अभ्यर्थी को 1000 रुपये प्रति आवेदन फीस चुकानी होगी जिसके बाद फॉर्म सबमिट करना होगा.
