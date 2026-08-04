IBPS Clerk 2026: 11 सरकारी बैंकों में 11,403 क्लर्क पदों पर वैकेंसी; जानें एग्जाम पैटर्न और तैयारी के टिप्स

IBPS Clerk Exam Preparation Tips 2026: जब बात आती है सरकारी नौकरी की तलाश की तो अक्सर लोगों के मन में एक ये भी सवाल होता है कि वो कैसे और कहां से तैयारी करें? बैंक में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए उम्मीदवारों तरह-तरह की कोशिश करते हैं. अगर आप भी सरकारी नौकरी देख रहे हैं और बैंक सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका है. देश के करीब 11 सरकारी बैंकों में क्लर्क पदों पर भर्ती निकली है और इसके लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसमें पास होने वाले उम्मीदवार आगे के चरणों के लिए एलिजिबल होंगे.
आईबीपीएस क्लर्क भर्ती अभियान के तहत पहले आवेदन करना होगा और फिर लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा. दो तरह की लिखित परीक्षाएं हैं- पहली परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. सबसे पहले आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद मेन्स एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. इनमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को पहले ही तैयारी करनी होगी. 21 अगस्त तक आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे परीक्षा की तैयारी करनी है और एग्जाम पैटर्न क्या है?
आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम शेड्यूल के अनुसार प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 2026 में किया जाएगा. हालांकि, अभी तक तारीख की घोषणा नहीं की गई है. तैयारी करने के लिए उम्मीदवारों के पास करीब 2 महीने है. ऐसे में जरूरी है कि आप परीक्षा की तैयारी की योजना बना लें और उससे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न जान लीजिए.
आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित होने में 2-3 महीने है, उससे पहले अपनी तैयारी करने के लिए एक बेहतर प्लानिंग करें. सिर्फ 2 से 3 महीने में भी बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी आसानी से की जा सकती है, बस फॉकस सही प्लानिंग, डिसिप्लीन और नियमित प्रैक्टिस पर रखें. इस तरह से आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे.
हर महीने में अलग फोकस- अगर परीक्षा होने में तीन महीने है तो पहले महीने अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग जैसे विषयों के बेसिक कॉन्स्टेप्ट को क्लियर करें. दूसरे महीने में पूरा ध्यान सिर्फ प्रैक्टिस पर लगाए और तीसरे महीने में कितनी तैयारी की उस पर गौर करें, मॉक टेस्ट दें.
रोजाना 5-6 घंटे प्रैक्टिस- डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. इसलिए रोजाना करीब 6 घंटे पूरे ध्यान के साथ तैयारी करें. नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें. जो कॉन्सेप्ट क्लीयर न हो रहा हो तो पहले आसान चीजों की प्रैक्टिस करें फिर लगातार मुश्किल हिस्से को सॉल्व करें. प्रैक्टिस के दौरान मॉक टेस्ट भी दें.