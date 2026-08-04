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IBPS Clerk 2026: 11 सरकारी बैंकों में 11,403 क्लर्क पदों पर वैकेंसी; जानें एग्जाम पैटर्न और तैयारी के टिप्स

IBPS Clerk Exam Preparation Tips 2026: देश भर के 11 सरकारी बैंकों में क्लर्क भर्ती के आवेदन के लिए लास्ट डेट 21 अगस्त 2026 है. चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को प्रीलिम्स और मेन्स एग्जाम में पास होना होगा. दोनों परीक्षाओं में सफल होने के बाद उम्मीदवार का चयन हो सकेगा. क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करें? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 04, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:33 PM IST
IBPS Clerk 2026: 11 सरकारी बैंकों में 11,403 क्लर्क पदों पर वैकेंसी; जानें एग्जाम पैटर्न और तैयारी के टिप्स
Image Credit: IBPS Clerk Exam Preparation Tips 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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