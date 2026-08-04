IBPS Clerk 2026: 11 सरकारी बैंकों में 11,403 क्लर्क पदों पर वैकेंसी; जानें एग्जाम पैटर्न और तैयारी के टिप्स

IBPS Clerk Exam Preparation Tips 2026: जब बात आती है सरकारी नौकरी की तलाश की तो अक्सर लोगों के मन में एक ये भी सवाल होता है कि वो कैसे और कहां से तैयारी करें? बैंक में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए उम्मीदवारों तरह-तरह की कोशिश करते हैं. अगर आप भी सरकारी नौकरी देख रहे हैं और बैंक सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका है. देश के करीब 11 सरकारी बैंकों में क्लर्क पदों पर भर्ती निकली है और इसके लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसमें पास होने वाले उम्मीदवार आगे के चरणों के लिए एलिजिबल होंगे.