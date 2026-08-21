IBPS Clerk Vacancy: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का आज आखिरी मौका! 11,403 क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

IBPS Clerk 2026 (CRP CSA-XVI) Recruitment 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) द्वारा समय-समय पर बैंक संबंधित भर्तियां निकाली जाती हैं. आईबीपीएस की ओर से क्लर्क (CRP CSA-XVI) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किया था जिसकी अंतिम तिथि भी आ चुकी है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के पास बैंक में क्लर्क पदों पर भर्ती के आवेदन के लिए 21 अगस्त 2026 तक मौका है. इसके बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली क्लर्क भर्ती परीक्षा में शामिल होना होगा.
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के नोटिफिकेशन के मुताबिक क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू हो गई थी और 21 अगस्त 2026 को रात 11.59 बजे तक योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों में 11,403 क्लर्क पदों पर भर्ती की जाएगी.
आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल तक होनी चाहिए.
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
होमपेज पर CRP CSA-XVI रजिस्ट्रेशन लिंक शो होगा, उस पर क्लिक करें.
इसके बाद वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
अपनी जरूरी जानकारी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भर लें.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आवेदन फीस को जमा कर दें.
एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद रेफरेंस के लिए कन्फर्मेशन पेज भी डाउनलोड कर लें.
सामान्य और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये आवेदन फीस है.
SC, ST और PwD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 175 रुपये है.
ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए पहला चरण आवेदन करने का है. आवेदकों को क्लर्क भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. प्रारंभिक एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवार मेन्स एग्जाम में भी शामिल हो सकेंगे. इसके बाद उन्हें स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा में भी हिस्सा लेना होगा. इन सभी चरणों को पास करने के बाद योग्य उम्मीदवारों को क्लर्क की नौकरी मिल सकेगी.
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