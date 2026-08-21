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IBPS Clerk Vacancy: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का आज आखिरी मौका! 11,403 क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

IBPS Clerk 2026 Recruitment 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से जारी की गई क्लर्क भर्ती परीक्षा 2026 के आवेदन फॉर्म को जमा करने की आज यानी 21 अगस्त 2026 की तारीख आखिरी है. रात 11.59 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा नहीं कर सकेंगे.

Written BySimran Singh
Published: Aug 21, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:19 PM IST
IBPS Clerk Vacancy: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का आज आखिरी मौका! 11,403 क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन
Image Credit: ibps clerk vacancy 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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