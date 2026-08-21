IBPS Clerk Vacancy: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का आज आखिरी मौका! 11,403 क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

IBPS Clerk 2026 (CRP CSA-XVI) Recruitment 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) द्वारा समय-समय पर बैंक संबंधित भर्तियां निकाली जाती हैं. आईबीपीएस की ओर से क्लर्क (CRP CSA-XVI) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किया था जिसकी अंतिम तिथि भी आ चुकी है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के पास बैंक में क्लर्क पदों पर भर्ती के आवेदन के लिए 21 अगस्त 2026 तक मौका है. इसके बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली क्लर्क भर्ती परीक्षा में शामिल होना होगा.