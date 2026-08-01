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IBPS Clerk (CSA) Recruitment 2026: भारत के 11 सरकारी बैंक में क्लर्क भर्ती के आवेदन शुरू, अप्लाई प्रोसेस से सैलरी तक सब कुछ जानिए

IBPS Clerk Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. करीब 11 बैंकों में क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है. आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए अप्लाई प्रोसेस से लेकर सैलरी तक सब कुछ जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 01, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:05 PM IST
IBPS Clerk (CSA) Recruitment 2026: भारत के 11 सरकारी बैंक में क्लर्क भर्ती के आवेदन शुरू, अप्लाई प्रोसेस से सैलरी तक सब कुछ जानिए
Image Credit: IBPS Clerk CSA XVI Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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