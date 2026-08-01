/IBPS Clerk (CSA) Recruitment 2026: भारत के 11 सरकारी बैंक में क्लर्क भर्ती के आवेदन शुरू, अप्लाई प्रोसेस से सैलरी तक सब कुछ जानिए

IBPS Clerk CSA XVI Recruitment 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स (CSA) के 16वीं परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत IBPS की ओर से आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू कर दी गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं. किन-किन सरकारी बैंकों में क्लर्क की भर्ती निकली है और कौन आवेदन कर सकता है? चयनित प्रक्रिया क्या है और कितनी सैलरी दी जाएगी? आइए आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026 से संबंधित पूरी डिटेल्स जानते हैं.