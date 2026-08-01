/IBPS Clerk (CSA) Recruitment 2026: भारत के 11 सरकारी बैंक में क्लर्क भर्ती के आवेदन शुरू, अप्लाई प्रोसेस से सैलरी तक सब कुछ जानिए

IBPS Clerk CSA XVI Recruitment 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स (CSA) के 16वीं परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत IBPS की ओर से आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू कर दी गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं. किन-किन सरकारी बैंकों में क्लर्क की भर्ती निकली है और कौन आवेदन कर सकता है? चयनित प्रक्रिया क्या है और कितनी सैलरी दी जाएगी? आइए आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026 से संबंधित पूरी डिटेल्स जानते हैं.
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक इंडियन
ओवरसीज बैंक
यूको बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
इंडियन बैंक
पंजाब एंड सिंध बैंक
IBPS के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार बैंक क्लर्क पर चयनिय उम्मीदवारों को बेसिक पे 24050 रुपये से 64480 रुपये तक हर महीने सैलरी मिलेगी. भत्ते और अन्य सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा जिस वजह से हर महीने मिलने वाली सैलरी बढ़कर मिलेगी.
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन की ओर से कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स (CSA) यानी क्लर्क पद पर कुल 11403 भर्ती की जाएगी. आवेदन की शुरुआत 1 अगस्त 2026 से होगी और आवेदन करने की लास्ट डेट 21 अगस्त 2026 है. उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान 21 अगस्त तक कर सकते हैं. इस पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दो परीक्षाओं में शामिल होना होगा जिसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी.
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) दी जाएगी जिसका आयोजन सितंबर 2026 में किया जाएगा. अक्टूबर 2026 में प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा का रिजल्ट नवंबर 2026 में जारी होगा. आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में जो उम्मीदवार पास होंगे वो आईबीपीएस क्लर्क मेन्स 2026 परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इस परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2026 में किया जाएगा. इसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट की घोषणा मार्च 2027 में की जाएगी. अधिक जानकारी के लिए आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन (IBPS Clerk Official Notification 2026 PDF) को देख सकते हैं.
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