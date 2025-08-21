IBPS Clerk Vacancy: बैंक में क्लर्क भर्ती के आवेदन के लिए कुछ ही घंटे बाकी, जल्दी ऐसे करें अप्लाई; इन 11 बैंकों में जगह खाली

IBPS Clerk Vacancy: अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और क्लर्क पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बस कुछ ही घंटे बचे हैं. जल्दी से बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) क्लर्क भर्ती 2025 के आवेदन के लिए फॉर्म भर दीजिए. सरकारी बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 21 अगस्त 2025 का दिन आवेदन के लिए आखिरी है. शाम 5 बजे से पहले अप्लाई करने का मौका है. उम्मीदवार जल्द से जल्द आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर लें. आइए आपको आवेदन का आसान तरीका बताते हैं.

आईबीपीएस क्लर्क CRP CSA-XV भर्ती 2025 के लिए कैसे करें आवेदन?

आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट- www.ibps.in पर जाएं. यहां होम पेज पर अप्लाई लिंक शो होगा, उस पर क्लिक करें. मांगी जा रही सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. ईमेल या SMS के जरिए रजिस्ट्रेशन लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा. पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, बाएं अंगूठे के निशान जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे. इसके अलावा हाथ से भरा हुआ डिक्लेरेशन फॉर्म और संबंधित स्कैन दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद एप्लीकेशन फीस जमा करें और सबमिट पर क्लिक करें.

इस तरह से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर कंफर्मेशन पेज को भी डाउनलोड करें और प्रिंटआउट सेव कर लें. जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालने के लिए आखिरी तारीख 5 सितंबर है. आप कभी भी लॉगिन करके IBPS से आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

इन 11 बैंक में जगह खाली

यूको बैंक केनरा बैंक इंडियन बैंक बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र पंजाब एंड सिंध बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

कितनी मिलेगी सैलरी?

आईबीपीएस क्लर्क की बेसिक सैलरी प्रतिमाह 24,050 रुपये हो सकती है. भत्ते और इन-हैंड सैलरी 35 हजार रुपये से 40 हजार रुपये के बीच प्रति माह हो सकती है. हालांकि, तीन साल बाद 28,070 रुपये तक प्रतिमाह सैलरी हो सकती है. नियम अनुसार 3 साल तक हर साल 1,340 रुपये इंक्रीमेंट होगा.

ये भी पढ़ें- IBPS Clerk Vacancy 2025: 8 सितंबर तक बैंक भर्ती चालू, जानें प्रक्रिया, योग्यता और सैलरी पैकेज