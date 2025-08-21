IBPS Clerk Vacancy: बैंक में क्लर्क भर्ती के आवेदन के लिए कुछ ही घंटे बाकी, जल्दी ऐसे करें अप्लाई; इन 11 बैंकों में जगह खाली

IBPS Clerk Vacancy: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने क्लर्क भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है जिसके लिए आवेदन करने का आखिरी मौका है.
IBPS Clerk Vacancy: अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और क्लर्क पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बस कुछ ही घंटे बचे हैं. जल्दी से बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) क्लर्क भर्ती 2025 के आवेदन के लिए फॉर्म भर दीजिए. सरकारी बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 21 अगस्त 2025 का दिन आवेदन के लिए आखिरी है. शाम 5 बजे से पहले अप्लाई करने का मौका है. उम्मीदवार जल्द से जल्द आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर लें. आइए आपको आवेदन का आसान तरीका बताते हैं.
आईबीपीएस क्लर्क CRP CSA-XV भर्ती 2025 के लिए कैसे करें आवेदन?
इस तरह से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर कंफर्मेशन पेज को भी डाउनलोड करें और प्रिंटआउट सेव कर लें. जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालने के लिए आखिरी तारीख 5 सितंबर है. आप कभी भी लॉगिन करके IBPS से आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.
इन 11 बैंक में जगह खाली
कितनी मिलेगी सैलरी?
आईबीपीएस क्लर्क की बेसिक सैलरी प्रतिमाह 24,050 रुपये हो सकती है. भत्ते और इन-हैंड सैलरी 35 हजार रुपये से 40 हजार रुपये के बीच प्रति माह हो सकती है. हालांकि, तीन साल बाद 28,070 रुपये तक प्रतिमाह सैलरी हो सकती है. नियम अनुसार 3 साल तक हर साल 1,340 रुपये इंक्रीमेंट होगा.
