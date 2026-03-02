IBPS Clerk Mains Result 2026 OUT: जारी हुआ आईबीपीएस क्लर्क मेन्स परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

IBPS Clerk Mains Result 2026 Released: आईबीपीएस ने क्लर्क मेन्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं, आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
Trending Photos
IBPS Clerk Mains Result 2026 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस) की ओर से 15वीं मेन्स फेज II परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे और लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज है. इंतजार समाप्त हो गया है और वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आईबीपीएस क्लर्क 15वीं मेन्स फेज II परीक्षा 2026 के परिणामों की घोषणा 2 मार्च, सोमवार को कर दी गई है.
आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in के माध्यम से परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ेगी. आइए जानते हैं कि कैसे आईबीपीएस क्लर्क मेन्स रिजल्ट या स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं?
देशभर के सरकारी बैंकों में कुल 15701 पदों पर क्लर्क भर्ती के लिए आईबीपीएस ने 15वीं मेन्स फेज II परीक्षा 2026 का आयोजन किया गया था. इस भर्ती परीक्षा के तहत कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स (CSA-XV) की नियुक्ति की जाएगी. इससे पहले टियर 1 परीक्षा का आयोजन किया गया था. 29 नवंबर और 2 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया से रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए योग्य माना जाएगा. पास उम्मीदवारों को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट (LPT) के लिए बुलाया जाएगा. इस टेस्ट के माध्यम से चेक किया जाता है कि चयनित उम्मीदवार ने जिस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से क्लर्क पद के लिए आवेदन किया है वो वहां की स्थानीय भाषा की समझ रखते हैं या नहीं. उस भाषा को पढ़ना, लिखना या बोलना जानते हैं या नहीं. इसे चेक करने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है जिसे पढ़कर दिखाना होता है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्लर्क पद के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें- ICAI CA Final Result 2026: पहली रैंक के साथ एक छात्रा बनी टॉपर... कौन हैं टॉप करने वाले 3 स्टूडेंट्स?