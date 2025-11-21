Advertisement
IBPS Clerk Prelims Result 2025: आईबीपीएस ने 15500+ भर्ती क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, ऐसे करें डाउनलोड

IBPS Clerk Prelims Result 2025 Out: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन ने आखिरकार क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन तरीके को अपनाकर रिजल्ट चेक या डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:00 AM IST
IBPS Clerk Prelims Result 2025 Out: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन की ओर से अक्टूबर में क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा को आयोजित किया गया था. महीने के तीन दिन अलग-अलग तारीख पर परीक्षा का आयोजन किया गया. 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2025 को आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई. इस परीक्षा में कई संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए और सभी बेसब्री से रिजल्ट के ऐलान का इंतजार भी कर रहे हैं. आईबीपीएस की ओर से क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम का ऐलान कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने की सुविधा मिल सकेगी.

कुल 15684 पदों के लिए हुई परीक्षा

भारत के अलग-अलग एग्जाम सेंटर में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन ने आखिरकार क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया था. इसे कुल 15684 पदों की भर्ती के लिए आयोजित किया गया है. आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

  1. सबसे पहले आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर रिजल्ट का नोटिफिकेशन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. लॉगिन के ले रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करें.
  4. स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा उसे डाउनलोड या उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

सफल उम्मीदवार हो जाएं अगले चरण के लिए तैयार

आईबीपीएस प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ मार्क्स को भी जारी कर दिया जाएगा. इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को दूसरे चरण यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होगी. कुछ ही दिनों में ये परीक्षा आयोजित हो जाएगी जिसमें 200 अंकों के 155 मल्टीपल चॉइस टाइप सवाल पूछे जाएंगे. साथ में नेगेटिव मार्किंग भी एक चौथाई अंक की होगी. 

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

