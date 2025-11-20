IBPS Clerk Prelims Result 2025: जल्द ही जारी होने वाला है आईबीपीएस क्लर्क पद भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, बिना देरी के ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

IBPS Clerk Prelims Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) द्वारा अक्टूबर में क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा को आयोजित किया गया था. 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2025 को कस्टमर सर्विस एसोसिएट पद भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी. इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवार जो रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जल्द ही वो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. कुल 15684 पदों पर क्लर्क भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है. आइए कैसे इसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं, जान लेते हैं.

पहले 13533 पदों पर थी भर्ती

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन की ओर से क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2025 को पहले सिर्फ 13533 पदों के लिए आयोजित की जा रही थी, लेकिन बाद में इसमें बढ़ोतरी की गई और कुल पद की भर्ती 15684 कर दी गई. आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जल्द आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी किया जा सकता है.

IBPS Clerk Prelims Result 2025: कैसे करें डाउनलोड?

आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं. होमपेज पर रिजल्ट का नोटिफिकेशन या सेक्शन देख सकते हैं. उस पर क्लिक करने के बाद ‘IBPS Clerk Prelims Result 2025’ शो होगा. लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर एंटर करें. पासवर्ड दर्ज करने के बाद लॉगिन हो जाएगा और स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां से रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद क्या होगा?

IBPS क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा को 15684 पद नियुक्ति के लिए आयोजित किया जा रहा है. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को अगला चरण अपनाना होगा. इसके तहत उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा यानी मेन्स एग्जाम देना होगा. कुल 200 अंकों के मल्टीपल टाइप सवाल वाली मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 अंक की होगी. अधिक जानकारी और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

