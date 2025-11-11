IBPS Clerk Prelims Result 2025: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक होगा जारी? जानें स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस

IBPS Clerk Prelims Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) द्वारा क्लर्क भर्ती के लिए अक्टूबर में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी. इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को रिजल्ट के जरिए होने का इंतजार है, आइए जानते हैं कब तक जारी हो सकता है?
Trending Photos
IBPS Clerk Prelims Result 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) की ओर से कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी क्लर्क भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें शामिल उम्मीदवारों को परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है. ऑफिशियल वेबसाइट पर आईबीपीएस रिजल्ट को जारी किया जाएगा. 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 11 अक्टूबर 2025 को आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम को आयोजित किया गया था. आइए जानते हैं कि कब तक आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा?
रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट होगी जारी
4 से 11 अक्टूबर के बीच हुए आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. परिणाम की घोषणा के साथ आईबीपीएस द्वारा वो लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी जिससे पता चल सकेगा कि अगली परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा में कौन-कौन शामिल हो सकता है. निर्धारित कटऑफ अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार भर्ती के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे.
कब तक जारी होगा आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट?
आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट की संभावित तिथि 14 नवंबर 2025 हो सकती है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार www.ibps.in पर ऑनलाइन तरीके को अपनाकर आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 चेक कर सकते हैं.
कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?
जानकारी के लिए बता दें कि आईबीपीएस की ओर से 13533 पोस्ट पर नियुक्ति के लिए परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है. इसमें पास होने वाले उम्मीदवार IBPS क्लर्क मेंस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. अधिक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें.
ये भी पढ़ें- BEML Recruitment 2025: हाथ से जाने न दें मौका! भारत सरकार की इस कंपनी में निकली 100 भर्तियां, मिल सकेगी 43000 रुपये तक सैलरी