IBPS Clerk Prelims Result 2025: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक होगा जारी? जानें स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस

IBPS Clerk Prelims Result 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) की ओर से कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी क्लर्क भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें शामिल उम्मीदवारों को परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है. ऑफिशियल वेबसाइट पर आईबीपीएस रिजल्ट को जारी किया जाएगा. 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 11 अक्टूबर 2025 को आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम को आयोजित किया गया था. आइए जानते हैं कि कब तक आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा?

रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट होगी जारी

4 से 11 अक्टूबर के बीच हुए आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. परिणाम की घोषणा के साथ आईबीपीएस द्वारा वो लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी जिससे पता चल सकेगा कि अगली परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा में कौन-कौन शामिल हो सकता है. निर्धारित कटऑफ अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार भर्ती के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे.

कब तक जारी होगा आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट?

आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट की संभावित तिथि 14 नवंबर 2025 हो सकती है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार www.ibps.in पर ऑनलाइन तरीके को अपनाकर आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 चेक कर सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट- ibps.in पर जाएं. होमपेज पर रीसेंट अपडेट्स शो होगा जहां रिजल्ट से जुड़ा लिंक शो होगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड को एंटर करें. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर स्कोर कार्ड शो हो जाएगा. डाउनलोड और प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा आप यहीं से स्कोर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि आईबीपीएस की ओर से 13533 पोस्ट पर नियुक्ति के लिए परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है. इसमें पास होने वाले उम्मीदवार IBPS क्लर्क मेंस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. अधिक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें.

