IBPS Recruitment 2025: आईबीपीएस में क्लर्क के 10,277 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 28 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई

IBPS Recruitment 2025 Notification: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) ने क्लर्क के 10,277 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है. आईबीपीएस ने अप्लाई करने के डेट को 28 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया है, जो पहले 21 अगस्त, 2025 निर्धारित किया गया था. अब योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 28 अगस्त तक जारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने से चूक गए थे, उनके पास एक और मौका है. वो अब लास्ट डेट यानी आवेदन विंडो बंद होने से पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अप्लाई कर दें.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्य प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैं आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

जारी पद के लिए चुने गए योग्य उम्मीदवार की बेसिक सैलरी 24050 से 64480 रुपए प्रति महीने होगी.

आवेदन शुल्क

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसके मुताबिक, जनरल, OBC और EWS वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को 850 रुपये और SC, ST, PwBD, ESM और DESM वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 175 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा.

चयन प्रक्रिया

जारी पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स परीक्षा, मेन्स परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा.

परीक्षा पैटर्न

आईबीपीएस में क्लर्क के 10,277 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती दो चरणों में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. जिसमें पहले उम्मीदवारों को प्रीलिम्स एग्जाम देने होंगे. प्रीलिम्स परीक्षा में इंग्लिश भाषा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से 100 अंकों के लिए कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे. जिसके के लिए समय सीमा 60 मिनट की होगी.

वहीं, मेन्स परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 200 अंकों के कुल 155 सवाल पूछे जाएंगे. जिसके लिए समय सीमा 120 मिनट यानी 2 घंटे की होगी. बता दें, प्रीलिम्स परीक्षा से सफल होने वाले कैंडिडेट ही आगे मेन्स परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

ऐसे ऑनलाइन करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्पेट को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होम पेज पर जाने के बाद CRP CSA-XV लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइड में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

