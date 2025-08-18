IBPS Clerk Recruitment 2025: आईबीपीएस में क्लर्क के 10277 पदों पर भर्ती के लिए बंद होने वाला है आवेदन विंडो, जल्दी करें अप्लाई
IBPS Clerk Recruitment 2025: आईबीपीएस में क्लर्क के 10277 पदों पर भर्ती के लिए बंद होने वाला है आवेदन विंडो, जल्दी करें अप्लाई

IBPS Clerk Recruitment 2025 Notification: आईबीपीएस ने देशभर के विभिन्न राज्यों में क्लर्क के 10277 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 18, 2025, 01:15 PM IST
IBPS Clerk Recruitment 2025: आईबीपीएस में क्लर्क के 10277 पदों पर भर्ती के लिए बंद होने वाला है आवेदन विंडो, जल्दी करें अप्लाई

IBPS Clerk Vacancy 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने क्लर्क के 10 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया. आईबीपीएस ने देशभर के विभिन्न राज्यों के 11 सरकारी बैंकों में क्लर्क के 10277 खाली पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए यह वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें, क्योंकि 21 अगस्त के बाद आवेदन विंडो बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकेंगे. 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्य प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. 

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 
 
आवेदन शुल्क
उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसके मुताबिक, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये और आरक्षित वर्ग SC, ST, PwBD, ESM और DESM से आने वाले उम्मीदवारों को 175 रुपये का भुगतान करना होगा.

RITES में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कई पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन 

इतनी होगी सैलरी
योग्य उम्मीदवारों की बेसिक सैलरी 24050-1340/3-28070-1650/3-33020-2000/4-41020-2340/7-57400-4400/1-61800-2680/1-64480 रुपये होगी.

चयन प्रक्रिया 
उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स परीक्षा, मेन्स परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर होगा. योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद CRP-Clerks-XIV लिंक पर क्लिक करें.

  • एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ग्रेजुएट्स के हाथ से निकल जाएगा मौका! UPSC EPFO भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख

