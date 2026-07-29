IBPS Clerk Recruitment 2026: बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, 1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी

IBPS Clerk Registration 2026: सरकारी बैंक में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026 (अब ग्राहक सेवा सहयोगी-सीएसए के नाम से) का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में CSA पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे. भर्ती से जुड़े नए नोटिफिकेशन में जल्द रिक्तियों, एलिजिबिलिटी, आवेदन शुल्क और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी दी जाएगी.