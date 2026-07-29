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IBPS Clerk Recruitment 2026: बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, 1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी

IBPS Clerk Registration 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने कुछ पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत 1 अगस्त 2026 से आवेदन शुरू है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 29, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:41 AM IST
IBPS Clerk Recruitment 2026: बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, 1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी
Image Credit: IBPS Clerk Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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