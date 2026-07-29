IBPS Clerk Recruitment 2026: बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, 1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी

IBPS Clerk Registration 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने कुछ पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत 1 अगस्त 2026 से आवेदन शुरू है.
IBPS Clerk Registration 2026: सरकारी बैंक में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026 (अब ग्राहक सेवा सहयोगी-सीएसए के नाम से) का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में CSA पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे. भर्ती से जुड़े नए नोटिफिकेशन में जल्द रिक्तियों, एलिजिबिलिटी, आवेदन शुल्क और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी दी जाएगी.
IBPS के शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू होगी और 21 अगस्त 2026 तक चलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म भर दें.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना आवश्यक है. आयु सीमा, आरक्षण, आवेदन शुल्क और अन्य पात्रता संबंधी शर्तों की जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन में दी जाएगी.
IBPS Clerk भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों की परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा शामिल है. इन दोनों चरणों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर विभिन्न सरकारी बैंकों में नियुक्ति दी जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू नहीं लिया जाता.
IBPS के संभावित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2026 में और मुख्य परीक्षा नवंबर 2026 में आयोजित की जा सकती है. अंतिम परीक्षा कार्यक्रम विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद स्पष्ट होगा.
ग्रेजुएशन की डिग्री
आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र
हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो
सिग्नेचर की स्कैन कॉपी
एक्टिव फोन नंबर और ईमेल आईडी
आवेदन करने से पहले डिटेल्ड नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और पात्रता की सभी शर्तों की जांच कर लें. आवेदन सिर्फ IBPS की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें. किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या भ्रामक सूचना पर भरोसा करने से बचें.