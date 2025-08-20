IBPS Clerk Vacancy 2025: 8 सितंबर तक बैंक भर्ती चालू, जानें प्रक्रिया, योग्यता और सैलरी पैकेज
Advertisement
trendingNow12888624
Hindi Newsनौकरी

IBPS Clerk Vacancy 2025: 8 सितंबर तक बैंक भर्ती चालू, जानें प्रक्रिया, योग्यता और सैलरी पैकेज

IBPS Clerk Vacancy 2025: बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है. बैंक में भर्ती के लिए 8 सितंबर तक मौका है. आइए जानते हैं कहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सैलरी पैकेज कितना रहेगा?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 06:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IBPS Clerk Vacancy 2025: 8 सितंबर तक बैंक भर्ती चालू, जानें प्रक्रिया, योग्यता और सैलरी पैकेज

IBPS Clerk Vacancy 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) के अंतर्गत आने वाले बैंक में नौकरी निकल चुकी है. REPCO बैंक में भर्ती निकली है और इस वजह से कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स (क्लर्क) के लिए आवेदन कर सकते हैं. 18 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया चल रही है और 8 सितंबर 2025 तक मौका है कि आप REPCO बैंक में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कितना पढ़ा-लिखा हो जरूरी है? उम्र क्या होनी चाहिए? सैलरी पैकेज क्या रहेगा? आइए इन सभी के बारे में जानते हैं.

कैसे और कहां से करें बैंक भर्ती के लिए आवेदन?

IBPS के अंतर्गत REPCO बैंक में क्लर्क की भर्ती निकाली गई है. आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. चाहें तो ibpsonline.ibps.in पर भी लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. 8 सितंबर 2025 तक भर्ती चालू है.  एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप 23 सितंबर 2025 तक निकाल सकते हैं.

ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है?

  1. REPCO बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. होम पेज पर ऑनलाइन अप्लाई लिंक दिखेगा, क्लिक करें.
  3. मांगी जा रही डिटेल्स एंटर करें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
  4. मांगे जा रहे दस्तावेजों को अपलोड करें और शुल्क जमा कर आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

IBPS Clerk Eligibility

  • योग्य उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए.
  • ज्यादा से ज्यादा 28 साल तक उम्र का होना जरूरी है.
  • मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होना जरूरी.
  • तमिल भाषा (लिखना, पढ़ना और बोलना) आना जरूरी है.

क्या देना होगा बैंक भर्ती के लिए परीक्षा?

जी हां, बैंक में भर्ती के लिए परीक्षा देनी होगी. चयनित को अंग्रेजी में आयोजित एक ऑनलाइन परीक्षा देना होगा. परीक्षा में पास हो जाने के बाद स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा के चयन किया जाएगा. इस दौरान 2 घंटे तक परीक्षा चलेगी और इसमें कुल सवाल 200 पूछे जाएंगे. हर एक सवाल 1 नंबर का होगा. परीक्षा में पास और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी बैंक में नौकरी लग सकती है.

REPCO बैंक में क्लर्क की कितनी सैलरी होगी?

रेप्को बैंक क्लर्क पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उम्मीदवारों की बेसिक सैलरी कितनी होगी? तो जानकारी के लिए बता दें कि ये 24,050 रुपये से 64,480 रुपये के बीच हो सकती है. चेन्नई में भत्तों के साथ शुरुआती ग्रोस सैलरी करीब 42,347 रुपये प्रति माह और वार्षिक CTC करीब 8.80 लाख रुपये है. इसके अलावा अन्य सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- NIT Recruitment 2025: एनआईटी में नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, 30 सितंबर से पहले करें आवेदन, एक लाख से ज्यादा होगी सैलरी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

BanK Jobjob

Trending news

एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
Sansad News in Hindi
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
india china news
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
DNA
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
DNA
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
DNA Analysis
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
DNA
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी
India Largest Village
भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
DNA
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
;