IBPS Clerk Vacancy 2025: 8 सितंबर तक बैंक भर्ती चालू, जानें प्रक्रिया, योग्यता और सैलरी पैकेज

IBPS Clerk Vacancy 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) के अंतर्गत आने वाले बैंक में नौकरी निकल चुकी है. REPCO बैंक में भर्ती निकली है और इस वजह से कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स (क्लर्क) के लिए आवेदन कर सकते हैं. 18 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया चल रही है और 8 सितंबर 2025 तक मौका है कि आप REPCO बैंक में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कितना पढ़ा-लिखा हो जरूरी है? उम्र क्या होनी चाहिए? सैलरी पैकेज क्या रहेगा? आइए इन सभी के बारे में जानते हैं.

कैसे और कहां से करें बैंक भर्ती के लिए आवेदन?

IBPS के अंतर्गत REPCO बैंक में क्लर्क की भर्ती निकाली गई है. आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. चाहें तो ibpsonline.ibps.in पर भी लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. 8 सितंबर 2025 तक भर्ती चालू है. एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप 23 सितंबर 2025 तक निकाल सकते हैं.

ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है?

REPCO बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर ऑनलाइन अप्लाई लिंक दिखेगा, क्लिक करें. मांगी जा रही डिटेल्स एंटर करें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें. मांगे जा रहे दस्तावेजों को अपलोड करें और शुल्क जमा कर आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

IBPS Clerk Eligibility

योग्य उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए.

ज्यादा से ज्यादा 28 साल तक उम्र का होना जरूरी है.

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होना जरूरी.

तमिल भाषा (लिखना, पढ़ना और बोलना) आना जरूरी है.

क्या देना होगा बैंक भर्ती के लिए परीक्षा?

जी हां, बैंक में भर्ती के लिए परीक्षा देनी होगी. चयनित को अंग्रेजी में आयोजित एक ऑनलाइन परीक्षा देना होगा. परीक्षा में पास हो जाने के बाद स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा के चयन किया जाएगा. इस दौरान 2 घंटे तक परीक्षा चलेगी और इसमें कुल सवाल 200 पूछे जाएंगे. हर एक सवाल 1 नंबर का होगा. परीक्षा में पास और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी बैंक में नौकरी लग सकती है.

REPCO बैंक में क्लर्क की कितनी सैलरी होगी?

रेप्को बैंक क्लर्क पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उम्मीदवारों की बेसिक सैलरी कितनी होगी? तो जानकारी के लिए बता दें कि ये 24,050 रुपये से 64,480 रुपये के बीच हो सकती है. चेन्नई में भत्तों के साथ शुरुआती ग्रोस सैलरी करीब 42,347 रुपये प्रति माह और वार्षिक CTC करीब 8.80 लाख रुपये है. इसके अलावा अन्य सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा.

