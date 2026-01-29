Advertisement
सरकारी बैंक में नौकरी पाने का मौका... डिप्टी मैनेजर पदों पर भर्ती, मिलेगी 85920 रुपये तक सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस

सरकारी बैंक में नौकरी पाने का मौका... डिप्टी मैनेजर पदों पर भर्ती, मिलेगी 85920 रुपये तक सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस

Exim Bank DM Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है. डिप्टी मैनेजर पद के लिए भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:01 PM IST
indian Exim Bank deputy manager Recruitment 2026
indian Exim Bank deputy manager Recruitment 2026

Exim Bank Deputy Manager Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है जिसका फायदा उठाकर आवेदन कर सकते हैं. सरकारी बैंक में नई भर्ती के लिए आवेदन किया जा रहा है. आईबीपीएस की ओर से डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली गई है. इंडिया एक्जिम बैंक में इन पदों पर भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं किन योग्यता की जरूरत है और किस तरह से आवेदन किया जा सकता है?

कब तक आवेदन का मौका?

इंडिया एक्जिम बैंक में डिप्टी मैनेजर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को 15 फरवरी 2026 तक आवेदन का मौका दिया जा रहा है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा जिसके लिए परीक्षा का आयोजन भी फरवरी में किया जाएगा.

Exim Bank Vacancy Eligibility

  1. फुल टाइम 3 साल की अवधि तक ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले योग्य हैं.
  2. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है.
  3. चार्टेड अकाउंटेंट यानी CA वाले भी आवेदन के लिए योग्य हैं.
  4.  न्यूनतम 1 साल का अनुभव जरूरी है.
  5. MBA/ PGDBM/ PGDBA/ MMS या फाइनेंस या फिर इंटरनेशनल बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

Exim Bank Recruitment: कहां से आवेदन कर सकते हैं?

बैंक में ऊंची पोस्ट पर नौकरी हासिल करने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर आवेदन कर सकते हैं. आइए डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

एग्जिम बैंक भर्ती में नौकरी के लिए कैसे करें आवेदन?

  1. डिप्टी मैनेजर पोस्ट भर्ती के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर Exim Bank Recruitment संबंधित लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और रजिस्टर कर लें.
  4. फिर से लॉगिन करें और लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा.
  5. आवेदन फॉर्म में मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें.
  6. इसके बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट के अलावा अन्य दस्तावेजों को सबमिट करें.
  7. आखिर में फॉर्म को सबमिट कर दें और फिर कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें.

ये भी पढ़ें- SBI CBO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक में CBO भर्ती, 2000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, जानिए योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

