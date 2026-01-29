सरकारी बैंक में नौकरी पाने का मौका... डिप्टी मैनेजर पदों पर भर्ती, मिलेगी 85920 रुपये तक सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस

Exim Bank DM Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है. डिप्टी मैनेजर पद के लिए भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
Exim Bank Deputy Manager Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है जिसका फायदा उठाकर आवेदन कर सकते हैं. सरकारी बैंक में नई भर्ती के लिए आवेदन किया जा रहा है. आईबीपीएस की ओर से डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली गई है. इंडिया एक्जिम बैंक में इन पदों पर भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं किन योग्यता की जरूरत है और किस तरह से आवेदन किया जा सकता है?
इंडिया एक्जिम बैंक में डिप्टी मैनेजर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को 15 फरवरी 2026 तक आवेदन का मौका दिया जा रहा है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा जिसके लिए परीक्षा का आयोजन भी फरवरी में किया जाएगा.
बैंक में ऊंची पोस्ट पर नौकरी हासिल करने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर आवेदन कर सकते हैं. आइए डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
