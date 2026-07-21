IBPS PO-SO Recruitment 2026: बैंक नौकरी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ीं वैकेंसी; चयन के बढ़े चांस

IBPS PO-SO Recruitment 2026: बैंक में नौकरी करने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है. उनके लिए चयन की संभावना अधिक हो गई है. दरअसल, आईबीपीएस ने पीओ और एसओ के पदों पर बढ़ोतरी की है.
IBPS PO-SO Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश में हैं? अगर हां, तो देश भर के बैंकों में भर्ती करने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (IBPS) द्वारा निकाली गई भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. आईबीपीएस की ओर से सरकारी बैंक में अधिकारी बनाने के लिए आवेदन विंडो को खोला गया है. इसके तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सरकारी बैंक में नौकरी पाने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक गुड न्यूज है कि आईबीपीएस ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2026 के तहत रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी है.
ऐसे में इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के पास पहले की तुलना में अधिक पदों पर चयनित होने का अवसर होगा. पीओ और एसओ पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 21 जुलाई 2026 है. फटाफट जान लीजिए कि कितनी भर्तियां बढ़ाई गई हैं और क्या चरण प्रक्रिया हो सकती हैं?
IBPS द्वारा जारी संशोधित वैकेंसी डिटेल्स के अनुसार PO भर्ती में कुल 7,365 पद उपलब्ध हैं. वहीं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 1,035 पदों पर भर्ती की जाएगी. पहले जारी वैकेंसी के अनुसार पीओ भर्ती में पदों की संख्या 6715 और एसओ भर्ती में 735 पदों की संख्या थीं. दोनों में बढ़ोतरी की गई है जिससे आवेदन करने वालों के चयन होने की संभावना अधिक बढ़ सकती है.
विशेषज्ञों का मानना है कि रिक्तियां बढ़ने से अधिक उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतियोगिता कम हो जाएगी. अंतिम चयन पूरी तरह उम्मीदवारों के प्रदर्शन, कैटेगरी वाइज कटऑफ और संबंधित बैंकों की अंतिम रिक्तियों पर निर्भर करेगा.
IBPS PO भर्ती में उम्मीदवारों को प्रीलिम्स, मेन्स, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा. वहीं, SO भर्ती में प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा की तैयारी में लापरवाही न करें. अभ्यर्थियों को नियमित मॉक टेस्ट देने, पिछले सालों के प्रश्नपत्र हल करने और समय प्रबंधन पर खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है.
उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि और अन्य जरूरी सूचनाओं के लिए IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखनी चाहिए. भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हर नया अपडेट वहीं जारी किया जाएगा. बढ़ी हुई वैकेंसी निश्चित रूप से उम्मीदवारों के लिए एक सकारात्मक संकेत है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उनके लिए ये तैयारी को और मजबूत करने का सही समय है.