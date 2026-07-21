IBPS PO-SO Recruitment 2026: बैंक नौकरी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ीं वैकेंसी; चयन के बढ़े चांस

IBPS PO-SO Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश में हैं? अगर हां, तो देश भर के बैंकों में भर्ती करने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (IBPS) द्वारा निकाली गई भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. आईबीपीएस की ओर से सरकारी बैंक में अधिकारी बनाने के लिए आवेदन विंडो को खोला गया है. इसके तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सरकारी बैंक में नौकरी पाने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक गुड न्यूज है कि आईबीपीएस ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2026 के तहत रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी है.