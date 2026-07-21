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IBPS PO-SO Recruitment 2026: बैंक नौकरी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ीं वैकेंसी; चयन के बढ़े चांस

IBPS PO-SO Recruitment 2026: बैंक में नौकरी करने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है. उनके लिए चयन की संभावना अधिक हो गई है. दरअसल, आईबीपीएस ने पीओ और एसओ के पदों पर बढ़ोतरी की है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 21, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:03 PM IST
IBPS PO-SO Recruitment 2026: बैंक नौकरी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ीं वैकेंसी; चयन के बढ़े चांस
Image Credit: IBPS PO-SO Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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