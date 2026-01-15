IBPS PO Final Result 2025-26: जारी हुआ आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर का रिजल्ट, फटाफट ऐसे करें चेक

IBPS PO Final Result 2025 OUT: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने 5208 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों की भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. आईबीपीएस पीओ फाइनल रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है, आइए फटाफट जान लेते हैं.
IBPS PO Final Result 2025 OUT: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो चुका है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर IBPS PO फाइनल रिजल्ट 2025-26 को जारी कर दिया है. मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू प्रोसेस के पूरा हो जाने के बाद ये रिजल्ट जारी किया गया है. कुल 5208 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) पदों पर भर्ती के लिए फाइनल रिजल्ट अंतिम चयन प्रोसेस है.
IBPS PO Final Result 2025: कहां से चेक करें रिजल्ट
बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर पद भर्ती के फाइनल रिजल्ट को चेक करने के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. उम्मीदवार अपना फाइनल रिजल्ट ibps.in पर चेक कर सकते हैं. अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए परिणाम देखने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
IBPS PO Final Result चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका
