IBPS PO Final Result 2025-26: जारी हुआ आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर का रिजल्ट, फटाफट ऐसे करें चेक

IBPS PO Final Result 2025 OUT: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने 5208 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों की भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. आईबीपीएस पीओ फाइनल रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है, आइए फटाफट जान लेते हैं.

Jan 15, 2026
IBPS PO Final Result 2025 OUT: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो चुका है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर IBPS PO फाइनल रिजल्ट 2025-26 को जारी कर दिया है. मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू प्रोसेस के पूरा हो जाने के बाद ये रिजल्ट जारी किया गया है. कुल 5208 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) पदों पर भर्ती के लिए फाइनल रिजल्ट अंतिम चयन प्रोसेस है. 

IBPS PO Final Result 2025: कहां से चेक करें रिजल्ट

बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर पद भर्ती के फाइनल रिजल्ट को चेक करने के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. उम्मीदवार अपना फाइनल रिजल्ट ibps.in पर चेक कर सकते हैं. अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए परिणाम देखने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

IBPS PO Final Result चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

  1. सबसे पहले बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर करियर सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करने के बाद CRP PO/MT सेक्शन पर जाएं.
  3. ‘Common Recruitment Process for Probationary Officers- फाइनल रिजल्ट 2025-26’ पर क्लिक करें.
  4. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करने के बाद कैप्चा भरकर लॉगिन करें.
  5. इसके बाद स्क्रीन पर फाइनल रिजल्ट शो हो जाएगा उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.
  6. इसके अलावा रिजल्ट का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं जिसकी जरूरत भविष्य में हो सकती है.

