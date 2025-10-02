Advertisement
IBPS PO Mains Admit Card 2025: आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, न करें देरी; जानें हॉल टिकट को डाउनलोड करने का प्रोसेस

IBPS PO Mains Admit Card 2025 Download Process: आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए हॉल टिकट को डाउनलोड करने का तरीका जाते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 01:43 PM IST
IBPS PO Mains Admit Card 2025: आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, न करें देरी; जानें हॉल टिकट को डाउनलोड करने का प्रोसेस

IBPS PO Mains Admit Card 2025 Download Process: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मुख्य परीक्षा को देशभर के अलग-अलग एग्जाम सेंटर्स में 12 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा. परीक्षा से कुछ दिन पहले ही हॉल टिकट को जारी कर दिया गया है. आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार घर बैठे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आप ऑनलाइन तरीका अपनाना होगा. आइए IBPS PO Mains एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.

कब तक डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर?

आईबीपीएस पीओ परीक्षा का कॉल लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को 10 अक्टूबर 2025 तक अपना सकते हैं. कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि को एंटर करके लॉगिन करना होगा. इसके बाद उम्मीदवार को पंजीकृत ईमेल पते पर कॉल लेटर मिल जाएगा.

आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा का एडमिट एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- www.ibps.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर ‘Mains Exam Admit Card 2025’ दिखेगा उस पर क्लिक करें.
  3. लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें.
  4. इसके बाद कैप्चा कोड को दर्ज करें और फिर लॉगिन हो जाएगा.
  5. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो होगा जिसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी निकाल लें.

क्या होगा परीक्षा का पैटर्न?

IBPS PO MT XV 15 Mains परीक्षा 12 अक्टूबर को आयोजित होगी. इसके तहत पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 5208 भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन होगा. कुल 200 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे. इस दौरान रीजनिंग, अंग्रेजी, डाटा एनालिसिस और सामान्य जागरूकता जैसे सब्जेक्ट्स के सवाल पूछे जाएंगे. एग्जाम में 25 मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी शामिल होगा. अधिक जानकारी के लिए आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC NDA NA 2 Result 2025: यूपीएससी एनडीए और एनए 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी, फटाफट ऐसे करें चेक; जानें कब तक मिलेगा स्कोरकार्ड

;