/IBPS PO Prelims 2026: सरकरी बैंक में पीओ भर्ती परीक्षा जल्द, इस सब्जेक्ट की तैयारी से मिलेंगे ज्यादा अंक! जानें एग्जाम पैटर्न से लेकर सब कुछ

IBPS PO Prelims Exam Prepation Tips 2026: सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे जिन युवाओं ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से निकाली गई पीओ की 7,365 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया है, उन्हें चयन प्रक्रिया के तहत भर्ती परीक्षा में शामिल होना होगा. इस परीक्षा में पास होने के बाद उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. आईबीपीएस पीओ भर्ती परीक्षा 23 अगस्त और 24 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और पास होने के लिए परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी तैयारी के बाद पासिंग मार्क्स आने की संभाव है.
आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि प्रीलिम्स एग्जाम में किस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा? किस तरह से परीक्षा की तैयारी की जाए कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सके? आइए आईबीपीएस पीओ भर्ती एग्जाम पैटर्न जानते हैं.
वैसे तो बैंक में पीओ भर्ती के लिए सिर्फ प्रीलिम्स क्लीयर काफी नहीं है. इस परीक्षा में पास होने के बाद मेन्स एग्जाम ओर इंटरव्यू भी क्रैक करना होता है, लेकिन सिलेक्स प्रोसेस में सबसे पहले लेवल की परीक्षा प्रीलिम्स है, जिसके एग्जाम पैटर्न के अनुसार सबसे कम अंक के सवाल अंग्रेजी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं. इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूट और रीजनिंग एबिलिटी जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं.
आईबीपीएस पीओ के लिए तैयारी कर रहे उम्मीदवार अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूट और रीजनिंग एबिलिटी विषयों पर खास फोकस करें. बात करें सबसे ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट की तो वो रीजनिंग एबिलिटी सब्जेक्ट है जिससे 40 अंकों के सवाल पूछे जाते हैं. जबकि, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूट सब्जेक्ट से 30-30 अंकों के सवाल पूछे जाते हैं. अधिक अंक के साथ-साथ सबसे ज्यादा नंबर के सब्जेक्ट यानी रीजनिंग की तैयारी करेंगे तो ये काफी आसान विषय है. अगर आप अंग्रेजी और क्वांटिटेटिव विषय पर भी फोकस कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा अंक हासिल कर सकेंगे.
आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए पासिंग मार्क्स या कट-ऑफ में हर साल बदलाव होता रहता है. इसके लिए कुछ तय नहीं किया गया है. जिस हिसाब से परीक्षा के कठिनाई स्तर, भर्तियों की संख्या और उम्मीदवारों का प्रदर्शन रहता है, उस हिसाब से कट ऑफ और पासिंग मार्क्स तय होते हैं. सभी कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स है. पिछले साल के ट्रेंड के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए प्रीलिम्स का कुल कट-ऑफ कुल अंक 100 में से 49 अंक से 60 अंकों के बीच रहा था. वहीं, अगर इस साल भी ऐसा रहा तो 50 से 60 अंक लाने पर आप पास हो जाएंगे.