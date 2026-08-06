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IBPS PO Prelims 2026: सरकरी बैंक में पीओ भर्ती परीक्षा जल्द, इस सब्जेक्ट की तैयारी से मिलेंगे ज्यादा अंक! जानें एग्जाम पैटर्न से लेकर सब कुछ

IBPS PO Prelims 2026: सरकरी बैंक में पीओ भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो जान सकते हैं कि किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करने से अधिक मार्क्स आ सकते हैं. आइए सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट कौन सा है?

Written BySimran Singh
Published: Aug 06, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:31 PM IST
IBPS PO Prelims 2026: सरकरी बैंक में पीओ भर्ती परीक्षा जल्द, इस सब्जेक्ट की तैयारी से मिलेंगे ज्यादा अंक! जानें एग्जाम पैटर्न से लेकर सब कुछ
Image Credit: IBPS PO Prelims Exam

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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