/IBPS PO Prelims 2026: सरकरी बैंक में पीओ भर्ती परीक्षा जल्द, इस सब्जेक्ट की तैयारी से मिलेंगे ज्यादा अंक! जानें एग्जाम पैटर्न से लेकर सब कुछ

IBPS PO Prelims Exam Prepation Tips 2026: सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे जिन युवाओं ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से निकाली गई पीओ की 7,365 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया है, उन्हें चयन प्रक्रिया के तहत भर्ती परीक्षा में शामिल होना होगा. इस परीक्षा में पास होने के बाद उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. आईबीपीएस पीओ भर्ती परीक्षा 23 अगस्त और 24 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और पास होने के लिए परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी तैयारी के बाद पासिंग मार्क्स आने की संभाव है.