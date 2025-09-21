IBPS PO Prelims Result 2025: 30 सितंबर से पहले आईबीपीएस पीओ रिजल्ट हो सकता है जारी, जानें स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस

IBPS PO Prelims Exam Result Expected Date 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन की ओर से 17 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त को पीओ/एमटी भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा की गई थी. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट को लेकर चल रहा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाले हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट को जारी किया जाएगा और यहीं से परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. पास होने वाले मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे. आइए जानते आईबीपीएस पीओ की मुख्य परीक्षा कब होगी? आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट कैसे और कहां से चेक कर सकते हैं.

आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा कब होगी?

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन के प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती के लिए प्रीलिम्स एग्जाम अगस्त में हुए थे जिसका रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार पीओ के मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं. 12 अक्टूबर 2025 को आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा होगी.

कब होगा रिजल्ट जारी?

आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा इस हफ्ते या 30 सितंबर से पहले हो सकती है. पीओ के मेंस एग्जाम से पहले संभावना है कि 30 सितंबर तक रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा. आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं.

IBPS PO स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

आईबीपीएस के पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यहां अपडेट में ‘CRP PO/MT-XV- IBPS PO Result Scorecard’ डाउनलोड लिंक शो होगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड समेत अन्य डिटेल्स एंटर करें. इसके बाद जारी रिजल्ट शो हो जाएगा और रिजल्ट को देखने के साथ स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे.

