IBPS PO Prelims Result 2026: जल्द आएगा रिजल्ट, जानें कैसे चेक होगा स्कोरकार्ड और कब है Mains Exam?

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से आयोजित प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2026 में शामिल उम्मीदवार अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. IBPS ने अभी रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि, आगामी IBPS PO Mains Exam 2026 को देखते हुए प्रीलिम्स रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार रखें.
IBPS PO Mains Exam 2026 का आयोजन 4 अक्टूबर 2026 को किया जाना है. चूंकि मेन्स परीक्षा में केवल वही उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जो प्रीलिम्स में सफल होते हैं, इसलिए मेन्स से पहले प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जाना जरूरी है. पिछले वर्षों के रिजल्ट ट्रेंड को देखते हुए सितंबर 2026 के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, यह संभावित समय है, आधिकारिक घोषणा नहीं.
IBPS PO Prelims Result 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर देख सकेंगे. रिजल्ट से जुड़ी आधिकारिक सूचना और लिंक भी इसी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे किसी अनधिकृत वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट के बजाय IBPS के आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें.
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर IBPS PO Prelims Result 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि जैसी मांगी गई जानकारी दर्ज करें. कैप्चा भरकर सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा. उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.
IBPS PO Prelims Scorecard में उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैटेगरी और संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी दी जा सकती है. इसके अलावा परीक्षा की तारीख, सेक्शन-वाइज कटऑफ, कुल अंक, उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी स्कोरकार्ड में देखी जा सकेंगी.
उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि रिजल्ट के साथ अलग से आंसर की PDF जारी होना जरूरी नहीं है. इसलिए केवल आंसर की का इंतजार करने के बजाय उम्मीदवारों को रिजल्ट और स्कोरकार्ड से जुड़ी आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए. किसी भी अपडेट की पुष्टि IBPS की वेबसाइट से करना बेहतर रहेगा.
IBPS PO Mains Exam 2026 का आयोजन 4 अक्टूबर 2026 को कंप्यूटर आधारित मोड में किया जाएगा. मेन्स परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे और परीक्षा कुल 225 अंकों की होगी. उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के अनुसार तैयारी जारी रखने की सलाह दी जाती है.
IBPS PO भर्ती प्रक्रिया में प्रीलिम्स परीक्षा मुख्य रूप से क्वालिफाइंग चरण है. प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवार मेन्स परीक्षा में शामिल होते हैं. अंतिम चयन के लिए मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू में प्रदर्शन महत्वपूर्ण होता है. इसलिए प्रीलिम्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को मेन्स की तैयारी भी जारी रखनी चाहिए, ताकि रिजल्ट आने के बाद तैयारी के लिए समय कम न पड़े.