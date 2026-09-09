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IBPS PO Prelims Result 2026: जल्द आएगा रिजल्ट, जानें कैसे चेक होगा स्कोरकार्ड और कब है Mains Exam?

IBPS PO Prelims Result 2026 जल्द जारी होने की उम्मीद है. जानें रिजल्ट कब आएगा, कहां चेक करें, स्कोरकार्ड में क्या जानकारी मिलेगी और IBPS PO Mains Exam 2026 की तारीख क्या है?

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 09, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:43 AM IST
IBPS PO Prelims Result 2026: जल्द आएगा रिजल्ट, जानें कैसे चेक होगा स्कोरकार्ड और कब है Mains Exam?

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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