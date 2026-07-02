/IBPS Recruitment 2026: 11 सरकारी बैंकों में 6000+ पदों पर भर्ती, ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका; जानें योग्यता

IBPS PO Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) ने 6000 से अधिक प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत देश के 11 सरकारी बैंकों में अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. ऐसे में बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए ये सुनहरा अवसर है.