/IBPS Recruitment 2026: 11 सरकारी बैंकों में 6000+ पदों पर भर्ती, ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका; जानें योग्यता

IBPS PO Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) ने 6000 से अधिक प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत देश के 11 सरकारी बैंकों में अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. ऐसे में बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए ये सुनहरा अवसर है.
खास बात ये है कि हाल ही में SBI ने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था. ऐसे में उम्मीदवारों के पास एक साथ दो बड़ी बैंक भर्तियों में आवेदन करने का मौका है, जिससे सरकारी बैंक में अधिकारी बनने की संभावना और बढ़ जाती है. अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो पहले इसकी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी अच्छी तरह समझ लें.
शैक्षणिक योग्यता:- किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके लिए किसी अतिरिक्त अनुभव या विशेष प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है.
आयु सीमा:- न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 से 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी.
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) के नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोबेशनरी ऑफिसर्स या मैनेजमेंट ट्रेनी पद के लिए योग्य उम्मीदवार 1 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं. इस आवेदन की प्रक्रिया को 21 जुलाई तक अपना सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं.
होमपेज पर 'CRP PO/MT' लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद 'Click Here to Apply Online for CRP-PO/MT-XVI' ऑप्शन को चुनें.
पहली बार आवेदन करने वालों को पहले New Registration लिंक पर क्लिक करना होगा.
रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करें और सभी मांगी जा रही डिटेल्स दर्ज करें.
मांगे जा रहे दस्तावेजों को अपलोड कर दें और आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.
आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें या उसे डाउनलोड कर लें.