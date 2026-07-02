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IBPS Recruitment 2026: 11 सरकारी बैंकों में 6000+ पदों पर भर्ती, ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका; जानें योग्यता

IBPS PO Recruitment 2026: सरकारी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. IBPS ने 6,000 से ज्यादा PO/MT पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. योग्य ग्रेजुएट उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 02, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:30 PM IST
IBPS Recruitment 2026: 11 सरकारी बैंकों में 6000+ पदों पर भर्ती, ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका; जानें योग्यता
Image Credit: IBPS Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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