IBPS RRB Recruitment 2025: 40 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, 21 सितंबर है आवेदन की आखिरी तारीख; जानें प्रोसेस
IBPS RRB Recruitment 2025: अगर आपकी उम्र 40 साल तक की है और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है. आइए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की ओर से निकाली गई भर्ती के बारे में जानते हैं. 

Sep 12, 2025, 02:42 PM IST
IBPS RRB Recruitment 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किया जा चुका है जिसके लिए आखिरी तारीख 21 सितंबर 2025 है. अगर आपकी उम्र 40 साल तक है तो योग्य उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. जी हां, 40 साल तक की उम्र वालों के लिए भी सरकारी नौकरी का अवसर है. आईबीपीएस की ओर से असिस्टेंट (स्केल I, II और III) के कई पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसका आवेदन प्रक्रिया चल रही है. आइए जानते हैं कि कैसे और कौन पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है?

13 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन ने स्केल I, II और III के कुल 13,217 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर आवेदन करने वालों का भारत के मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है.

असिस्टेंट पदों पर आवेदन के लिए आयु सीमा क्या है?

  • ऑफिसर ग्रेड-ए पद के लिए आवेदन करने वाले की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 21 साल है.
  • असिस्टेंट ग्रेड-बी पद के लिए आवेदन करने वालों की कम से कम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 28 साल होनी जरूरी है.
  • असिस्टेंट ग्रेड-सी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 30 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए.
  • आयु-सीमा में छूट का लाभ एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को दिया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां रजिस्ट्रेशन के बाद स्केल I, II और III पद के लिए अप्लाई लिंक शो होगा. क्लिक करने के बाद आप आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी और मांगे जा रहे दस्तावेज अपलोड कर दें. सामान्य वर्ग के लिए 850 रुपये और आरक्षित वर्गों के लिए 175 रुपये शुल्क है.

कैसे होगा चयन?

प्रारंभिक परीक्षा और लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा. इस दौरान कुल 80 अंकों के रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार को अगले पड़ाव को पार करना होगा. मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद भर्ती हो सकेगी.

