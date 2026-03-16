IBPS Clerk Mains 2026 Result: आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड और कट ऑफ

IBPS Clerk Mains Result 2026: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने आरआरबी क्लर्क मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट की घोषणा कर दी है. आइए स्कोरकार्ड डाउनलोड प्रोसेस के कट-ऑफ लिस्ट चेक करने का तरीका जानते हैं.
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IBPS Clerk Mains Result 2026: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने आरआरबी क्लर्क मुख्य परीक्षा (सीआरपी आरआरबी XIV) के लिए ग्रुप बी भर्ती (ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज) के जनरल भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. इस परीक्षा में जिन-जिन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) के पद भर्ती के अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे. करीब 8002 रिक्तियां भरने के लिए आईबीपीएस का ये भर्ती अभियान जारी है. रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ कट ऑफ लिस्ट कैटेगरी और राज्य के अनुसार जारी की गई है, आइए इसे डाउनलोड और चेक करने का प्रोसेस जानते हैं.
आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के बाद दूसरे चरण (मुख्य परीक्षा) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट आ चुका है. सरल स्टेप्स को फॉलो कर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं.
संस्थान की ओर से राज्यवार और श्रेणीवार IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा के कटऑफ की लिस्ट जारी की है. आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ लिस्ट को चेक करने का आसान तरीका जानते हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भर्ती चयन प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू नहीं होता है. सिर्फ दो चरण- प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम शामिल होते हैं. प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के बाद उम्मीदवार मेंस परीक्षा में शामिल होते हैं और फिर उस परीक्षा के रिजल्ट के बाद हासिल किए स्कोर से मेरिट बनती है. इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है.
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