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IBPS Clerk Mains 2026 Result: आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड और कट ऑफ

IBPS Clerk Mains Result 2026: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने आरआरबी क्लर्क मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट की घोषणा कर दी है. आइए स्कोरकार्ड डाउनलोड प्रोसेस के कट-ऑफ लिस्ट चेक करने का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:24 AM IST
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IBPS Clerk Mains 2026 Result
IBPS Clerk Mains 2026 Result

IBPS Clerk Mains Result 2026: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने आरआरबी क्लर्क मुख्य परीक्षा (सीआरपी आरआरबी XIV) के लिए ग्रुप बी भर्ती (ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज) के जनरल भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. इस परीक्षा में जिन-जिन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) के पद भर्ती के अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे. करीब 8002 रिक्तियां भरने के लिए आईबीपीएस का ये भर्ती अभियान जारी है. रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ कट ऑफ लिस्ट कैटेगरी और राज्य के अनुसार जारी की गई है, आइए इसे डाउनलोड और चेक करने का प्रोसेस जानते हैं.

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के बाद दूसरे चरण (मुख्य परीक्षा) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट आ चुका है. सरल स्टेप्स को फॉलो कर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

IBPS Clerk Mains 2026 Result: कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

  1. सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर CRP RRBs या RRB Office Assistant Result शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद लिंक के जरिए नया पेज खुलेगा.
  4. रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि जैसी डिटेल्स दर्ज करें.
  5. कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन करें और रिजल्ट शो हो जाएगा.
  6. यहां से स्कोरकार्ड को डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

संस्थान की ओर से राज्यवार और श्रेणीवार IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा के कटऑफ की लिस्ट जारी की है. आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ लिस्ट को चेक करने का आसान तरीका जानते हैं.

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IBPS RRB Mains Cutoff: कट ऑफ चेक करने का प्रोसेस

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर http://ibps.in/ जाएं.
  2. होम पेज पर मौजूद IBPS RRB ऑप्शन पर क्लिक करें.
  3. यहां आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क कट ऑफ 2025 का PDF लिंक शो होगा.
  4. उस PDF को ओपन करें ओक फिर उस लिंक के माध्यम से नया पेज खुलेगा.
  5. PDF में एक पूरी लिस्ट RRB ऑफिस असिस्टेंट कट ऑफ लिस्ट शो होगी.
  6. यहां राज्यवार और श्रेणीवार कट ऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं.
  7. चाहें तो इसे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट का ऑप्शन भी नीचे की ओर शो होगा.

जानकारी के लिए बता दें कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भर्ती चयन प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू नहीं होता है. सिर्फ दो चरण- प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम शामिल होते हैं. प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के बाद उम्मीदवार मेंस परीक्षा में शामिल होते हैं और फिर उस परीक्षा के रिजल्ट के बाद हासिल किए स्कोर से मेरिट बनती है. इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है.

ये भी पढ़ें- HPCL Recruitment 2026: भारत की इस बड़ी पेट्रोलियम कंपनी में 700 से ज्यादा भर्तियां, 60 लाख का सैलरी पैकेज; जानिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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