IBPS RRB Clerk PO Recruitment: बस एक दिन बाकी; फटाफट 13000 से ज्यादा आईबीपीएस क्लर्क, पीओ भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

IBPS RRB Clerk PO Recruitment: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन के क्लर्क, पीओ भर्ती की आखिरी तारीख 28 सितंबर 2025 है. आइए जल्दी से आवेदन प्रक्रिया जान लेते हैं.
IBPS RRB Clerk PO Recruitment: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन द्वारा आईबीपीएस क्लर्क, पीओ की भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तारीख 28 सितंबर 2025 है. अगर आप भी इस पद के लिए इच्छुक और योग्य हैं तो आवेदन कर सकते हैं. ऑफिसर (Scale-I, II & III) और ऑफिस असिस्टेंट पदों की भर्ती के लिए कैसे और कहां से आवेदन करना है? कब तक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. आइए इससे संबंधित सभी जानकारी जानते हैं.
13000 से ज्यादा पद खाली
आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ भर्ती के कुल 13271 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. ऑफिसर (Scale-I, II & III) और ऑफिस असिस्टेंट के पद खाली है. आवेदन करने के बाद कन्फर्मेशन का प्रिंट आउट 13 अक्टूबर 2025 तक निकाल सकते हैं.
क्या चाहिए योग्यता?
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी. इसके अलावा कुछ पदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान या आईटी में डिग्री या CA या MBA या LLB या कृषि या पशु चिकित्सा विज्ञान या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होना.
ऑफिस असिस्टेंट के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 28 साल है. ऑफिसर स्केल I के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 30 साल है. सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल III के लिए न्यूनतम उम्र 21 और अधिकतम 40 साल है. अन्य पदों के लिए न्यूनतम उम्र 21 और अधिकतम 32 साल है. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट मिल सकती है.
क्या है आवेदन प्रोसेस?
