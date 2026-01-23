IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स परिणाम जारी, फटाफट ऐसे चेक और डाउनलोड करें रिजल्ट

Advertisement
IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 Out: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. आधिकारिक वेबसाइट @ibps.in पर आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया गया है. आइए परिणाम चेक और डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 03:04 PM IST
IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 Out: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (Institute of Banking Personnel Selection) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. दिसंबर में आयोजित परीक्षा का रिजल्ट आईबीपीएस ने जारी कर दिया है. ऐसे उम्मीदवार जो 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और दिसंबर 2025 को आयोजित हुए आरआरबी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे वो डायरेक्ट लिंक के माध्यम से रिजल्ट चेक कर सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

IBPS RRB Clerk Prelims Exam Result 2025: कहां से चेक करें रिजल्ट

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025-26 को चेक करने के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. आधिकारिक वेबसाइट @ibps.in पर रिजल्ट का एक्टिव लिंक जारी कर दिया गया है.

RRB Clerk Prelims Result: कैसे चेक करें रिजल्ट?

  1. सबसे पहले बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट @ibps.in पर जाएं.
  2. इसके बाद होमपेज पर रिजल्ट का एक्टिव लिंक शो होगा.
  3. RRB Clerk Prelims Result 2025-26 पर क्लिक करने के बाद लॉगिन के लिए कहा जाएगा.
  4. रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि एंटर करके लॉगिन कर लें.
  5. इसके बाद स्क्रीन पर IBPS आरआरबी प्रीलिम्स रिजल्ट शो हो जाएगा.
  6. डाउनलोड पर क्लिक करने के साथ आप पीडीएफ के रूप में रिजल्ट सुरक्षित तौर पर डाउनलोड कर लेंगे.
  7. प्रिंट आउट भी निकालने का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करके रिजल्ट का प्रिंट निकाल सकते हैं.

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद क्या?

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट को चेक करने के बाद अगर आप परीक्षा में सफल रहे हैं तो अगले चरण को अपना सकते हैं. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माने जाते हैं. प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेन्स परीक्षा 2026 में शामिल हो सकते हैं.

कब होगी आरआरबी क्लर्क मेन्स परीक्षा 2026?

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट में सफल होने के बाद अगले चरण के लिए योग्य होंगे. आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेन्स परीक्षा (IBPS RRB Clerk Mains Exam Date) 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के लिए होगा. अधिक जानकारी और भर्ती संबंधित अन्य अपडेट के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट @ibps.in पर जा सकते हैं.

