IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: जारी होने वाला है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट, ये है स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट जारी होने वाला है जिसे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं. आइए क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट को चेक करने और डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.
Trending Photos
IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की ओर से आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट 2025 जल्द जारी किया जाने वाला है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने आरआरबी क्लर्क परीक्षा में भाग लिया है वो अपना रिजल्ट घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर RRB क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है. आइए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आरआरबी क्लर्क रिजल्ट कैसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं? इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं.
अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर 2025 को आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन किया गया था. इस परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर देख सकते हैं. इसके लिए रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर को एंटर करना होगा. रिजल्ट देखने के साथ-साथ मेरिट लिस्ट और स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.
आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट में पास होने वाले उम्मीदवार को अगले चरण के लिए योग्य माना जाएगा. आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को योग्य माना जाएगा जिसमें पास होने के बाद अगले चरण के लिए उम्मीदवार योग्य माने जाएंगे. इंटरव्यू के बाद नौकरी हासिल कर सकते हैं.
आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेन्स परीक्षा की तारीख 1 फरवरी 2026 है. ऐसे उम्मीदवार जो प्रीलिम्स परीक्षा में पास हो जाएंगे वो मेन्स परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाएंगे. अधिक जानकारी या अपडेट के लिए उम्मीदवार इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर चेक कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- GK Quiz: क्या जानते हैं IPS, IAS और IFS में अंतर? सैलरी से लेकर पावर तक, यहां समझिए सब कुछ