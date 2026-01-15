IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 Expected Today: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है. इस परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को किया गया था जिसके रिजल्ट का ऐलान आज यानी 15 जनवरी, गुरुवार को किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट को लेकर इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. परिणाम जारी होते ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को डाउनलोड कर सकते हैं. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से रिजल्ट को चेक कर सकेंगे. आइए आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट को चेक करने से लेकर स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.

IBPS RRB Clerk: कितने पदों के लिए भर्ती परीक्षा?

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा इस परीक्षा का आयोजन 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को किया गया था. ये भर्ती परीक्षा कुल 8022 क्लर्क (कार्यालय सहायक) पदों पर रिक्तियों के लिए आयोजित की गई है. पास उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए योग्य माना जाएगा.

आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट के बाद क्या होगा?

आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट के जारी होने के बाद पास होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे. क्लर्क मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालीफाई होना जरूरी होगा. इसके बाद पास होने वाले उम्मीदवार फाइनल मेरिट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं.

कैसे करें आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट चेक?

आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 को आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. यहां स्कोरकार्ड देखने के अलावा डाउनलोड करने के साथ प्रिंट आउट का ऑप्शन भी मिलेगा. आइए आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं. होमपेज पर ऊपरी दाएं कोने में 'करियर' सेक्शन शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा. वहां 'IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025' का लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें. अन्य डिटेल्स सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर स्कोरकार्ड शो होगा. यहां से डाउनलोड और प्रिंट आउट दोनों का विकल्प मिलेगा.

रिजल्ट चेक करने के अलावा अधिक जानकारी के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

