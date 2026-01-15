Advertisement
trendingNow13075164
Hindi NewsनौकरीIBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 Expected Today: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) की ओर से जल्द ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट को जारी किया जाएगा. किसी भी वक्त रिजल्ट जारी हो सकता है. आइए आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क परिणाम 2025 कैसे चेक करें? इसके बारे में जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 15, 2026, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 Expected Today: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है. इस परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को किया गया था जिसके रिजल्ट का ऐलान आज यानी 15 जनवरी, गुरुवार को किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट को लेकर इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. परिणाम जारी होते ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को डाउनलोड कर सकते हैं. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से रिजल्ट को चेक कर सकेंगे. आइए आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट को चेक करने से लेकर स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.

IBPS RRB Clerk: कितने पदों के लिए भर्ती परीक्षा?

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा इस परीक्षा का आयोजन 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को किया गया था. ये भर्ती परीक्षा कुल 8022 क्लर्क (कार्यालय सहायक) पदों पर रिक्तियों के लिए आयोजित की गई है. पास उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए योग्य माना जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट के बाद क्या होगा?

आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट के जारी होने के बाद पास होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे. क्लर्क मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालीफाई होना जरूरी होगा. इसके बाद पास होने वाले उम्मीदवार फाइनल मेरिट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं.

कैसे करें आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट चेक?

आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 को आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. यहां स्कोरकार्ड देखने के अलावा डाउनलोड करने के साथ प्रिंट आउट का ऑप्शन भी मिलेगा. आइए आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ऊपरी दाएं कोने में 'करियर' सेक्शन शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा.
  4. वहां 'IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025' का लिंक शो होगा.
  5. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें.
  6. अन्य डिटेल्स सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर स्कोरकार्ड शो होगा.
  7. यहां से डाउनलोड और प्रिंट आउट दोनों का विकल्प मिलेगा.

रिजल्ट चेक करने के अलावा अधिक जानकारी के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- IBPS PO Final Result 2025-26: जारी हुआ आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर का रिजल्ट, फटाफट ऐसे करें चेक

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

IBPS RRB Clerk Prelims Result

Trending news

'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
PM Modi
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
BMC Election 2026
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
Dutch Mayor India
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: क्या इसे मिटाना है? राज ठाकरे के 'गायब होती स्याही' वाले आरोप पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: क्या इसे मिटाना है? राज ठाकरे के 'गायब होती स्याही' वाले आरोप पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट