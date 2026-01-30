Advertisement
IBPS RRB Clerk Prelims Scorecard: जारी हुआ आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा स्कोर कार्ड, डाउनलोड करने का ये है आसान तरीका

IBPS RRB Clerk Prelims Scorecard: जारी हुआ आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा स्कोर कार्ड, डाउनलोड करने का ये है आसान तरीका

IBPS RRB Clerk Score Card 2025 Out: आईबीपीएस ने क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है. इसे देखने और डाउनलोड करने के लिए एक्टिव लिंक जारी कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि कैसे आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:37 AM IST
IBPS RRB Clerk Scorecard 2026
IBPS RRB Clerk Scorecard 2026

IBPS RRB Clerk Score Card 2025 Out at ibps.in: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने सीआरपी आरआरबी XIV परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है. आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का स्कोर कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं. 15 फरवरी तक आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का मौका है. अंतिम तिथि से पहले फटाफट स्कोरकार्ड को डाउनलोड और सुरक्षित कर लें. आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

कब हुई थी आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा?

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को आयोजित किया गया था जिसका रिजल्ट 23 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। कुल 13,294 पदों पर भर्ती के लिए आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। 

IBPS RRB Clerk Scorecard: कहां से देख सकेंगे स्कोरकार्ड?

आईबीपीएस ने क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के स्कोर कार्ड का लिंक आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर उपलब्ध कर दिया है. 30 जनवरी, शुक्रवार को क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड को जारी किया गया है. 15 फरवरी तक इसे देखने और डाउनलोड करने का मौका दिया जा रहा है.

कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
  2. रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि या पासवर्ड आदि से लॉगिन करें.
  3. होमपेज पर CRP RRBs XIV शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. लिंक के माध्यम से नया पेज ओपन होगा इसमें डिटेल्स भरें.
  5. रोल नंबर और पासवर्ड आदि एंटर करने के बाद स्कोरकार्ड शो होगा.
  6. यहां से आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मुख्य परीक्षा कब होगी?

आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार मुख्य एग्जाम के लिए योग्य होंगे। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मुख्य परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 2026 को होगा. फाइनल रिजल्ट में आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के स्कोर को शामिल नहीं किया जाएगा।

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की चयन प्रक्रिया?

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के चयन प्रक्रिया के अनुसार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं होंगी। प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के बाद मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले पास उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को अपनाना होगा. इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के जरिए चयन हो सकेगा. अधिक जानकारी या संबंधित अपडेट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- सरकारी बैंक में नौकरी पाने का मौका... डिप्टी मैनेजर पदों पर भर्ती, मिलेगी 85920 रुपये तक सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...

ibps rrb clerk

