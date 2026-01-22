IBPS RRB PO Mains Result 2025 (Out): आईबीपीएस आरआरबी पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे मिनटों में डाउनलोड होगा स्कोरकार्ड

IBPS RRB PO Mains Result Released: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने आरआरबी पीओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है जिसे चेक करने के लिए ibps.in पर एक्टिव लिंक उपलब्ध है. आइए आईबीपीएस आरआरबी पीओ रिजल्ट को चेक करने का तरीका जानते हैं.
Trending Photos
IBPS RRB PO Mains Result Released: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन- रीजनल रूरल बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है. आरआरबी में ग्रुप ए अधिकारी (स्केल I, II और III) और ग्रुप बी कार्यालय सहायक पदों के लिए रिजल्ट का एक्टिव लिंक जारी कर दिया गया है. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं. इस सरकारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार कैसे आईबीपीएस आरआरबी पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं? आइए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
आईबीपीएस द्वारा आरआरबी पीओ भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के लिंक को कुछ दिनों तक ही एक्टिव रखा जाएगा. 27 जनवरी 2026 तक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट लिंक एक्टिव रहेगा. इसलिए परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट चेक कर लें.
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर आरआरबी पीओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दिखेगा. रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के अलावा कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद रिजल्ट देख सकेंगे और स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे.
आईबीपीएस ने आधिकारिक रूप से 2026-27 भर्ती साइकल के लिए परीक्षा कैलेंडर को जारी किया है. इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ), स्पेशलिस्ट ऑफिसर (एसओ), क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट) और रीजनल रूरल बैंक (आरआरबी) पदों समेत अन्य मुख्य आईबीपीएस बैंक परीक्षाओं की संभावित परीक्षा की डेट्स शामिल हैं. इच्छुक उम्मीदवार लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए समय-समय पर आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट को चेक कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: बचपन से नहीं आता नजर, यूपीएससी में सफल; कौन है भारत की पहली नेत्रहीन IFS बेनो जेफिन?