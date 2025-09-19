IBPS RRB Recruitment 2025: 40 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी बैंक नौकरी, 13000+ भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन
IBPS RRB Recruitment 2025: 40 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी बैंक नौकरी, 13000+ भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

IBPS RRB Recruitment 2025: अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो सरकारी बैंक में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से कुछ पदों पर भर्ती की जा रही है, आइए आवेदन का प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 06:54 AM IST
IBPS RRB Recruitment 2025: 40 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी बैंक नौकरी, 13000+ भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

IBPS RRB Recruitment 2025: क्या आप भी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है. 13000 से ज्यादा भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 सितंबर है. ऑफिसर, पीओ और क्लर्क की नौकरी देखने वाले भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद प्री-एग्जाम ट्रेनिंग नवंबर में होगी. इसके बाद नवंबर में ही या दिसंबर में प्रीलिम्स परीक्षा भी होंगे. पद के अनुसार अलग-अलग योग्यता भी चाहिए. आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल तक की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

क्या योग्यता चाहिए?

  • आईबीपीएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर स्केल-I, II, III के उम्मीदवारों के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जरूरी है.
  • इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर पद के उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन में बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है.
  • ऑफिसर स्केल लॉ के लिए आवेदन करने वालों के लिए लॉ की डिग्री होनी जरूरी है.
  • एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एग्रीकल्चर, साइंस, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग, डेयरी, एनिमल, फिजिकल्चर या वेटरनरी की डिग्री होनी जरूरी है.

आवेदन शुल्क कितना है?

ऑफिसर स्केल (I,II, III) और ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) के पद भर्ती के लिए कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग आवेदन फीस है. जनरल कैटेगरी के लिए शुल्क फीस 850 रुपये है. जबकि, आरक्षित वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये है.

IBPS RRB Recruitment 2025: आवेदन कैसे करें?

  1. आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट- www.ibps.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘CRP for RRBs’ पर जाएं और आवेदन का लिंक पर क्लिक करें.
  3. लिंक ओपन होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना सकते हैं.
  4. मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें और दस्तावेजों को अपलोड करें.
  5. सिग्नेचर, फोटो और अन्य दस्तावेज के बाद शुल्क जमा कर दें.
  6. कन्फर्मेशन आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए.

;