IBPS RRB Recruitment 2025: 40 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी बैंक नौकरी, 13000+ भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

IBPS RRB Recruitment 2025: अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो सरकारी बैंक में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से कुछ पदों पर भर्ती की जा रही है, आइए आवेदन का प्रोसेस जानते हैं.
Trending Photos
IBPS RRB Recruitment 2025: क्या आप भी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है. 13000 से ज्यादा भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 सितंबर है. ऑफिसर, पीओ और क्लर्क की नौकरी देखने वाले भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद प्री-एग्जाम ट्रेनिंग नवंबर में होगी. इसके बाद नवंबर में ही या दिसंबर में प्रीलिम्स परीक्षा भी होंगे. पद के अनुसार अलग-अलग योग्यता भी चाहिए. आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल तक की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
क्या योग्यता चाहिए?
आवेदन शुल्क कितना है?
ऑफिसर स्केल (I,II, III) और ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) के पद भर्ती के लिए कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग आवेदन फीस है. जनरल कैटेगरी के लिए शुल्क फीस 850 रुपये है. जबकि, आरक्षित वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये है.
IBPS RRB Recruitment 2025: आवेदन कैसे करें?
ये भी पढ़ें- ECIL Technician Recruitment 2025: सरकारी कंपनी में BTech वालों के लिए नौकरी, जल्दी ऐसे करें आवेदन; ये है आखिरी तारीख