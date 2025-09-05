IBPS RRB Recruitment 2025: आईबीपीएस ने निकाली 13000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जल्दी चेक करें योग्यता और आवेदन प्रोसेस

IBPS RRB Recruitment 2025 Apply Process: क्या आप सरकारी बैंक में नौकरी तलाश रहे हैं? अगर हां, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से इस तलाश को खत्म किया जा रहा है. दरअसल, IBPS ने रीजनल रूरल बैंकों (RRBs) में 13000 से ज्यादा भर्ती निकाल दी है. ऑफिसर स्केल और ऑफिस असिस्टेंट पद पर भर्ती निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं? किस पद पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है? आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

आईबीपीएस आरआरबी पीओ (आईबीपीएस ग्रुप A ऑफिसर स्केल- I, II, III) और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क (ग्रुप B ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

IBPS RRB में किन पदों पर कितनी भर्ती खाली?

आईबीपीएस आरआरबी में कुल 13,217 वैकेंसी निकाली गई है जिनमें ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) के 7972, ऑफिसर स्केल-I (असिस्टेंट मैनेजर) के 3907, ऑफिसर स्केल-II (सामान्य बैंकिंग ऑफिसर) के 854, ऑफिसर स्केल-II (सूचना प्रौद्योगिकी ऑफिसर) के 87, ऑफिसर स्केल-II (चार्टर्ड एकाउंटेंट) के 69, ऑफिसर स्केल-II (लॉ ऑफिसर) के 48, ऑफिसर स्केल-II (कोषाध्यक्ष) के 16, ऑफिसर स्केल II (मार्केटिंग ऑफिसर) के 15, ऑफिसर स्केल II (कृषि ऑफिसर) के 50, ऑफिसर स्केल III (सीनियर मैनेजर) के 199 पद खाली हैं.

IBPS RRB के लिए क्या योग्यता जरूरी?

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जरूरी है.

ऑफिसर स्केल-II (चार्टर्ड एकाउंटेंट) पद के लिए ICAI इंडिया से CA एग्जाम क्लियर और 1 साल का अनुभव जरूरी.

ऑफिसर स्केल-II (कोषाध्यक्ष) के लिए सीए या एमबीए डिग्री होनी जरूरी.

ऑफिसर स्केल II (मार्केटिंग ऑफिसर) के लिए एमबी और 2 साल अनुभव जरूरी.

ऑफिस असिस्टेंट के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 28 साल है.

ऑफिसर स्केल के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 30 साल है.

ऑफिसर स्केल II के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 32 साल है.

ऑफिसर स्केल III के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 40 साल है.

कैसे करें आवेदन?

आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं. होमपेज पर CRP for RRBs का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें. आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए अप्लाई लिंक अलग दिखेगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म देख सकेंगे और मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें. पहली बार फॉर्म भरने वाले को नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें. एक बार सारी डिटेल्स पढ़ लें और फिर ‘SAVE AND NEXT’ पर क्लिक करें.

आगे के प्रोसेस में फीस जमा करनी है एप्लीकेशन फीस जनरल वर्ग के लिए 850 रुपये है. जबकि, अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 175 रुपये है. आप ऑनलाइन पेमेंट मोड के साथ फीस जमा कर दें और इसके बाद फॉर्म सबमिट कर दीजिए. भविष्य में जरूरत के लिए फॉर्म के कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड व प्रिंट आउट भी कर लीजिए.

ये भी पढ़ें- BEML Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी! सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के लिए यहां से करें आवेदन, जानें वैकेंसी से जरूरी डिटेल्स