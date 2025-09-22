बढ़ गई IBPS क्लर्क और PO पद के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, अब इस तारीख कर सकते हैं आवेदन, जानें प्रोसेस

IBPS RRB Vacancy 2025: आईबीपीएस की ओर से देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में क्लर्क और पीओ के 13,294 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है. जानें अब अप्लाई कब तक कर सकते है.
IBPS RRB Recruitment Registration Last Date: बैंक नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, आईबीपीएस (IBPS) ने रीजनल रूरल बैंक (RRB) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की, जिसकी लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. जी हां, अब 28 सितंबर 2025 तक इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर कर सकते हैं.
IBPS CRP RRB परीक्षा कब होगी?
प्री-एग्जाम ट्रेनिंग (PET): नवंबर 2025
प्रीलिम्स परीक्षा: नवंबर-दिसंबर 2025
प्रीलिम्स रिजल्ट: दिसंबर या जनवरी 2026
मेन्स परीक्षा: फरवरी 2026
ग्रुप ए इंटरव्यू: जनवरी-फरवरी 2026
पदों की डिटेल्स
ऑफिसर स्केल - I (असिस्टेंट मैनेजर) - 3,907 पद
ऑफिसर स्केल-II (जनरल बैंकिंग ऑफिसर) - 854 पद
ऑफिसर स्केल-II (चार्टर्ड एकाउंटेंट) - 69 पद
ऑफिसर स्केल-II (लॉ ऑफिसर) - 48 पद
ऑफिसर स्केल-II (मार्केटिंग ऑफिसर) - 15 पद
ऑफिसर स्केल-II (ट्रेजरी मैनेजर) - 16 पद
ऑफिसर स्केल-II (एग्रीकल्चर ऑफिसर) - 50 पद
ऑफिसर स्केल-II (सूचना प्रौद्योगिकी ऑफिसर) - 87 पद
ऑफिसर स्केल-II (सीनियर मैनेजर) - 199 पद
कुल- 7,974 पद
कौन कर सकता है अप्लाई?
इन पदों के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होनी चाहिए. हालांकि, अलग-अलग पदों के हिसाब ये योग्यता अलग तय की गई है. ऐसे में रजिस्ट्रेशन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. इसके साथ में कैंडिडटे्स को कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए. इसके अलावा दो साल का अनुभव होना चाहिए. उम्र की बात करें तो कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए.
कैसे करें अप्लाई?
इस भर्ती के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाना है.
होमपेज पर आपको IBPS RRB Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करना है.
नया पेज खुलने पर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें.
अब मांगी गई सभी जानकारियों को लिखकर सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करें.
लास्ट में आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें.
साथ ही फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.
ऑफिशियल वेबसाइट- https://ibpsreg.ibps.in/rrbxivaug25